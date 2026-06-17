Pronostic Mexique – Corée du Sud : déjà une finale pour la première place ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et la Corée du Sud, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Devant son public, le Mexique a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026 en s’imposant lors du match d’ouverture face à l’Afrique du Sud (2-0). Les Mexicains retrouveront la compétition dans la nuit de jeudi à vendredi (3h) avec un choc face à la Corée du Sud, victorieuse de la République tchèque (2-1) lors de son entrée en lice. Une rencontre qui pourrait déjà valoir très cher dans la course à la première place du groupe A.

Coupe du monde 2026 – Mexique vs Corée du Sud

Vendredi 19 juin 2026 · 3h · Estadio Akron

Mexique : profiter de l’avantage du terrain

Pays hôte de cette Coupe du monde 2026 avec les États-Unis et le Canada, le Mexique rêve de réaliser un grand parcours devant ses supporters. Les hommes de Javier Aguirre ont parfaitement débuté la compétition en maîtrisant l’Afrique du Sud lors du match d’ouverture grâce à des réalisations de Quiñones et Raúl Jiménez.

Au-delà du résultat, c’est surtout la dynamique qui est encourageante. La Tri reste sur une longue série d’invincibilité en 2026 et a également terminé sa préparation par plusieurs succès convaincants. Le collectif mexicain semble avoir trouvé son équilibre entre expérience et jeunesse.

Une victoire contre la Corée du Sud placerait les Mexicains en tête du groupe avant la dernière journée.

Corée du Sud : confirmer son excellent début de tournoi

La Corée du Sud a également marqué les esprits lors de son entrée en lice. Menés contre le cours du jeu par la République tchèque, les Guerriers Taeguk ont trouvé les ressources pour renverser la situation et s’imposer 2-1. Une réaction qui témoigne du caractère de cette sélection.

Portée par des joueurs comme Son Heung-min, Kang-in Lee ou encore Kim Min-jae, la Corée du Sud dispose d’une ossature solide capable de rivaliser avec les meilleures équipes asiatiques et de poser des problèmes à n’importe quel adversaire.

Les Sud-Coréens devront néanmoins corriger certaines lacunes observées sur les phases arrêtées défensives, sous peine d’être punis par une équipe mexicaine particulièrement efficace dans ce domaine.

Les confrontations entre les deux nations

Le Mexique et la Corée du Sud se sont déjà affrontés à plusieurs reprises lors des dernières Coupes du monde et rencontres amicales.

Sur les cinq dernières confrontations :

Mexique : 3 victoires

Corée du Sud : 1 victoire

Match nul : 1

Les confrontations sont souvent spectaculaires et offrent régulièrement plusieurs buts.

Les compos probables

La compo probable du Mexique : Rangel – Sanchez, Reyes, Vasquez, Gallardo – Fidalgo, Lira, Gutierrez – Alvarado, Jimenez, Quinones.

Absent : Montes (suspendu).

La compo probable de la Corée du Sud : Seung-gyu – Lee, Kim Min-jae, Gi-hyuk – Seol, Hwang, Paik, Tae-seok – Kang-in Lee, Jae-sung, Son.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Raúl Jiménez (Mexique) : L’expérimenté attaquant mexicain a parfaitement lancé son Mondial en inscrivant face à l’Afrique du Sud le premier but de sa carrière en Coupe du monde. À 35 ans, le buteur de Fulham reste l’un des leaders offensifs de la Tri et pourrait une nouvelle fois jouer un rôle décisif dans cette rencontre capitale pour la première place du groupe.

Kang-In Lee (Corée du Sud) : Le milieu offensif du Paris Saint-Germain est l’un des principaux atouts techniques de la sélection sud-coréenne. Capable d’évoluer entre les lignes, de créer le décalage par le dribble ou la passe, l’ancien joueur de Valence sera l’un des hommes à surveiller de près pour la défense mexicaine. Son talent pourrait faire basculer la rencontre à tout moment.

Les tendances des cotes : avantage au Mexique

Issue Cote Victoire du Mexique 2,04 Match nul 3,40 Victoire de la Corée du Sud 4,00

Les bookmakers accordent un léger avantage au Mexique, notamment grâce au soutien de son public et à sa dynamique actuelle. La Tri est estimée à environ 53 % de chances de victoire contre 20 % pour la Corée du Sud.

Nos pronostics pour Mexique – Corée du Sud

Les deux équipes marquent : Les deux sélections ont trouvé le chemin des filets lors de la première journée et disposent de plusieurs joueurs offensifs capables de faire la différence.

Plus de 2,5 buts dans le match : L’enjeu est important, mais les qualités offensives des deux équipes pourraient favoriser une rencontre ouverte avec plusieurs occasions.

Score possible

2-1 pour le Mexique : Portés par leur public et par une dynamique très positive depuis plusieurs mois, les Mexicains semblent avoir un léger avantage dans cette affiche. La Corée du Sud devrait toutefois leur poser de nombreux problèmes et pourrait longtemps croire à un résultat positif avant de céder dans les derniers instants.