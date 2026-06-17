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ASSE : double coup dur pour les Verts !

Par Laurent Hess - 17 Juin 2026, 09:20

L’AS Saint-Étienne savait qu’elle s’exposait à une sanction après les incidents survenus lors du barrage aller face à Nice. La décision de la commission de discipline de la Ligue est désormais officielle et elle risque de peser lourd sur le début de saison des Verts…

Les deux kops fermés pour les premiers rendez-vous de la saison

La sanction était redoutée depuis plusieurs semaines. Lors du barrage aller disputé contre Nice (0-0), les Magic Fans et les Green Angels avaient procédé à un important craquage de fumigènes dans les tribunes de Geoffroy-Guichard. Des images qui avaient rapidement fait le tour des réseaux sociaux et qui avaient conduit les instances disciplinaires à ouvrir un dossier.

Mardi soir, la commission de discipline a rendu son verdict. Les deux kops stéphanois seront fermés pour les deux premiers matchs à domicile de la saison 2026-2027 de Ligue 2.

Concrètement, les deux groupes Ultras ne pourront pas assister à la réception de Clermont prévue le 14 août ni à celle de Grenoble programmée une semaine plus tard. Deux rencontres qui se joueront dans une ambiance forcément très différente de celle que connaît habituellement le Chaudron.

Un handicap sportif pour Ian Cathro

Cette sanction intervient à un moment délicat pour Ian Cathro. Nommé pour mener l’ASSE vers la remontée, le technicien écossais s’apprête à vivre ses premiers matchs officiels sur le banc stéphanois.

Pour tout entraîneur qui arrive à Saint-Étienne, découvrir un Chaudron en fusion constitue généralement un avantage considérable. De nombreux techniciens passés par le club ont souligné l’impact du public sur les performances de l’équipe, notamment lors des rencontres à enjeu.

Or, Cathro ne pourra pas bénéficier immédiatement de cet atout. Ses deux premiers matchs à domicile se dérouleront dans un contexte particulier, avec des tribunes amputées de leurs principaux animateurs.

Il faudra patienter jusqu’au week-end du 4 septembre et la réception de Montpellier pour retrouver un stade dans sa configuration habituelle. Ce match devrait d’ailleurs donner lieu à une mobilisation massive des supporters afin de marquer le retour des groupes ultras dans leurs tribunes respectives.

ASSE

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