La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un nouveau gardien prometteur bien connu par Kylian Mbappé va signer à l’OM.

L’OM poursuit son recrutement d’avenir. Alors que les regards sont principalement tournés vers le mercato de l’équipe première, les dirigeants marseillais continuent également de renforcer leur vivier de jeunes talents. Une nouvelle recrue va ainsi rejoindre la formation olympienne dans les prochaines semaines. Selon La Minute OM, Milan Sandro Cheval va s’engager avec le club phocéen afin d’intégrer les U19 marseillais.

Un gardien formé sous la houlette de Mbappé

Âgé de 17 ans, le portier arrive en provenance du SM Caen, club géré par un certain Kylian Mbappé et où il a effectué l’ensemble de sa formation. Considéré comme un gardien à fort potentiel, il a franchi plusieurs étapes importantes au sein du club normand ces dernières saisons. Lors de l’exercice 2025-2026, il a disputé 29 rencontres avec les U19 caennais. Malgré 46 buts encaissés, il a également réussi à signer 10 clean-sheets, démontrant sa capacité à réaliser des performances solides malgré son jeune âge. Ses progrès lui avaient même permis de se rapprocher du groupe réserve évoluant en National 3, avec plusieurs présences dans les groupes convoqués.

Ce recrutement confirme également les liens qui semblent se renforcer entre l’OM et le club normand. Il y a quelques jours déjà, l’arrivée d’Osmane N’Diaye avait été actée afin de rejoindre la Pro 2 olympienne. Avec Milan Sandro Cheval, l’OM ajoute un nouveau profil prometteur à son effectif de jeunes joueurs. Un investissement qui s’inscrit dans la volonté du club de construire un réservoir de talents capable d’alimenter progressivement les équipes supérieures.

Une belle opportunité pour le jeune portier à l’OM

Pour Milan Sandro Cheval, ce transfert représente une étape importante dans sa jeune carrière. Rejoindre un club comme l’OM lui offrira un environnement particulièrement compétitif pour poursuivre son développement. Le centre de formation marseillais travaille depuis plusieurs saisons à renforcer sa capacité à faire émerger des talents et le gardien de 17 ans espère désormais franchir un nouveau cap sous ses nouvelles couleurs.

Même si son arrivée passera peut-être inaperçue auprès du grand public, elle illustre une nouvelle fois la volonté des dirigeants olympiens de préparer l’avenir. À Marseille, le recrutement ne concerne pas uniquement les stars du présent, mais aussi les talents susceptibles de devenir les joueurs de demain.