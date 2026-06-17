OM : l’UEFA prête à donner une bonne nouvelle à Marseille ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille surveille l’UEFA de très près. Pas seulement pour son propre dossier financier, mais aussi pour celui de l’AS Roma. Car une décision attendue d’ici la fin de semaine pourrait directement relancer l’un des feuilletons les plus importants du mercato marseillais : l’avenir de Mason Greenwood.

Selon Il Messaggero, la Roma attend une communication de l’UEFA concernant la somme exacte à faire rentrer dans les caisses avant le 30 juin pour respecter ses obligations financières. Une donnée capitale pour les dirigeants romains, qui travaillent toujours en parallèle sur le dossier Greenwood.

Et pour l’OM, cette attente pourrait finalement se transformer en bonne nouvelle.

La Roma attend le feu vert de l’UEFA

Comme Marseille, la Roma doit surveiller ses comptes. Le club italien attend désormais de connaître précisément ses marges de manœuvre avant de passer à l’action sur le marché.

D’après la presse italienne, les Giallorossi veulent savoir combien ils devront encaisser d’ici au 30 juin avant de formuler une première offre officielle pour Mason Greenwood. Une fois cette information connue, le club romain pourra ajuster son montage financier et tenter de convaincre l’OM.

La piste n’est donc pas enterrée. Au contraire, elle semble suspendue à une décision administrative.

Greenwood reste la priorité de Gasperini

Mason Greenwood est toujours présenté comme le grand objectif offensif de Gian Piero Gasperini. Le nouvel entraîneur de la Roma apprécie énormément le profil de l’attaquant anglais et aurait déjà échangé avec le joueur et son entourage.

Selon plusieurs sources italiennes, dont Il Messaggero, Gasperini s’est directement impliqué dans le dossier en présentant son projet sportif à Greenwood. L’attaquant de l’OM aurait bien conscience de cet intérêt fort venu de Rome.

La Roma est donc bien dans la course. Même lorsque Fenerbahçe semblait avoir pris de l’avance, les dirigeants romains sont restés positionnés.

L’OM ne baisse pas son prix

Le vrai blocage reste aujourd’hui du côté marseillais. L’OM ne veut pas brader son meilleur actif offensif et continue de réclamer une somme importante.

La presse italienne évoque une valorisation autour de 50 millions d’euros, plus 5 millions de bonus. Une exigence également relayée par plusieurs médias spécialisés sur le dossier, alors que la Roma aurait plutôt travaillé ces dernières semaines sur une première approche autour de 40 millions d’euros.

Pour Marseille, cette fermeté est logique. Greenwood représente l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Dans un contexte où le club cherche à faire rentrer de l’argent, impossible de le laisser partir à prix cassé.

Un paiement en plusieurs fois pour débloquer le dossier ?

La Roma aurait toutefois une idée pour avancer : structurer l’opération avec un paiement en plusieurs fois. Il Messaggero évoque notamment l’hypothèse d’un règlement étalé, possiblement en quatre tranches.

Le point clé serait la première échéance. Si la Roma peut régler une partie importante avant le 30 juin, cela pourrait soulager rapidement les caisses marseillaises et aider l’OM dans son propre calendrier financier.

Ce montage pourrait donc devenir un compromis intéressant : la Roma préserve sa trésorerie, l’OM encaisse rapidement une première somme, et le dossier Greenwood peut enfin se décanter.

Une bonne nouvelle indirecte pour Marseille

L’UEFA ne va évidemment pas offrir un chèque à l’OM. Mais sa décision concernant la Roma pourrait avoir un effet domino très favorable pour Marseille.

Si le club italien obtient de la visibilité sur ses finances et peut avancer officiellement, l’OM pourrait voir arriver une première offre concrète pour Greenwood. Et dans le contexte actuel, ce serait déjà une avancée majeure.

Marseille reste ferme, la Roma attend son feu vert, Greenwood plaît à Gasperini : tous les éléments sont en place pour que le dossier s’accélère.

Reste désormais à savoir si la bonne nouvelle viendra vraiment de l’UEFA. Car si la Roma reçoit suffisamment de marge de manœuvre, l’OM pourrait bien voir tomber une offre très attendue dans les prochains jours.