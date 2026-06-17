FC Nantes, OM : Waldemar Kita et Medhi Benatia lourdement moqués dans une parodie !

La saison de Ligue 1 a livré son lot de scénarios improbables, de crises internes et de promesses envolées. Il n’en fallait pas plus pour inspirer la chaîne YouTube humoristique Remontada, spécialiste des parodies footballistiques. Dans son récapitulatif annuel, le FC Nantes et l’OM en prennent particulièrement pour leur grade.

Entre la valse des entraîneurs chez les Canaris et les ambitions marseillaises rapidement douchées, Waldemar Kita et Medhi Benatia se retrouvent au cœur d’une parodie qui ne devrait pas passer inaperçue.

Le FC Nantes transformé en émission de télé-réalité

Après une saison cauchemardesque, le FC Nantes ne pouvait pas échapper aux radars de Remontada. La chaîne a choisi de tourner en dérision l’instabilité du club nantais en reprenant le concept de l’émission “Next Made in France”.

Dans cette version revisitée, les différents entraîneurs passés sur le banc nantais cette saison se retrouvent dans le célèbre bus de l’émission, avec un objectif clair : séduire Waldemar Kita pour obtenir leur place sur le banc du FCN.

Luis Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodzic sont ainsi mis en scène dans une séquence aussi absurde que mordante. Et forcément, avec Vahid Halilhodzic, le scénario prend une tournure différente. Une manière très directe de résumer une saison marquée par les changements, les doutes et une gestion sportive qui a beaucoup fait parler.

Waldemar Kita encore ciblé

Le président du FC Nantes est l’un des personnages centraux de cette parodie. Habitué aux critiques depuis plusieurs saisons, Waldemar Kita est ici présenté comme celui qui fait défiler les entraîneurs, dans une mise en scène volontairement caricaturale.

Une satire qui appuie là où ça fait mal. Le FC Nantes a vécu une saison très agitée, et la succession des coachs a donné une image d’instabilité permanente. Remontada s’en amuse, mais derrière l’humour, la parodie rappelle aussi à quel point la gestion du club nantais a été au centre des débats.

Pour les supporters nantais, la séquence devrait forcément faire réagir. Elle prête à sourire, mais elle résume aussi une réalité difficile à digérer.

L’OM et Benatia également égratignés

Le FC Nantes n’est pas le seul club à avoir inspiré Remontada. L’Olympique de Marseille a lui aussi eu droit à sa séquence, avec une parodie intitulée “Les Marseillais à Marbella”.

Cette fois, c’est Medhi Benatia qui se retrouve dans le viseur. Son discours d’avant-saison, marqué par de grandes ambitions et une volonté affichée de replacer l’OM au sommet, est tourné en dérision au regard de la saison finalement très décevante du club phocéen.

L’écart entre les promesses du départ et la réalité du terrain a offert une matière idéale aux humoristes. Résultat : Benatia est lourdement moqué, symbole d’un OM qui avait annoncé beaucoup, mais qui a finalement traversé l’une de ses saisons les plus compliquées de ces dernières années.

Remontada n’a épargné personne

Comme chaque année, la chaîne YouTube a passé la Ligue 1 au crible avec son ton décalé. Le collier d’immunité du Paris FC façon Koh-Lanta, le RC Lens oublié lors de la “finale” de cette même émission ou encore les Marseillais à Marbella : aucun club ou presque n’a été totalement épargné.

Mais le FC Nantes et l’OM font clairement partie des grands gagnants de cette parodie… ou plutôt des grandes victimes. Entre un club nantais en crise permanente et un club marseillais plombé par ses propres ambitions, Remontada a trouvé deux terrains parfaits pour son humour grinçant.

Une vidéo qui devrait faire parler

Cette parodie tombe au bon moment, alors que les supporters nantais et marseillais digèrent encore une saison particulièrement frustrante. Elle permet d’en rire, mais rappelle aussi les nombreuses erreurs qui ont marqué l’année des deux clubs.

Waldemar Kita et Medhi Benatia ne devraient pas forcément apprécier la séquence. Les supporters, eux, risquent de largement la partager.

La vidéo est à découvrir ci-dessous :