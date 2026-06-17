OM : Grégory Lorenzi tient son jackpot surprise à 20M€ ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’Olympique de Marseille cherche de l’argent, et une solution inattendue pourrait bien venir d’un joueur qui semblait pourtant déjà poussé vers la sortie. De retour de prêt après six mois à Wolverhampton, Angel Gomes ne devrait pas faire long feu à l’OM. Mais son passage en Premier League a visiblement laissé des traces… au point d’attirer déjà plusieurs clubs anglais.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de Lille, le milieu anglais pourrait permettre à Grégory Lorenzi de réaliser une belle opération financière. Une vente entre 15 et 20 millions d’euros serait désormais espérée par le club phocéen.

Angel Gomes, un passage éclair à Marseille

Recruté libre par l’OM l’été dernier, Angel Gomes n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le projet marseillais. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, le milieu anglais a pourtant eu du temps de jeu avec 20 apparitions, 4 buts et 1 passe décisive.

Mais son profil n’a pas totalement convaincu. Pas assez influent, pas assez percutant, Gomes a rapidement été poussé vers la sortie. Dès le mercato hivernal, la direction marseillaise a choisi de l’envoyer en prêt à Wolverhampton, avec l’espoir qu’un maintien des Wolves déclenche une option d’achat estimée à 7 millions d’euros.

Problème : Wolverhampton est descendu. Angel Gomes est donc revenu automatiquement à Marseille.

La Premier League n’a pas oublié Angel Gomes

Malgré la relégation des Wolves, le passage d’Angel Gomes en Angleterre n’aurait pas été totalement inutile. Régulièrement titulaire, le joueur de 25 ans a disputé 13 matchs de Premier League. Il n’a pas marqué, mais son profil technique aurait tout de même séduit plusieurs clubs.

Selon Team Talk, deux promus anglais seraient déjà intéressés : Coventry City et Hull City. D’autres formations anglaises et européennes suivraient également sa situation de près.

Un scénario idéal pour l’OM, qui ne compte pas forcément sur lui et qui pourrait profiter de cet intérêt pour récupérer une somme importante.

L’OM espère une vente entre 15 et 20M€

Sous contrat jusqu’en 2028, Angel Gomes ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et c’est là que le dossier devient très intéressant pour Marseille.

Toujours selon Team Talk, l’OM attendrait entre 15 et 20 millions d’euros pour laisser filer son milieu anglais. Une somme qui représenterait une énorme plus-value pour un joueur arrivé libre il y a seulement un an.

Dans un contexte où le club cherche des liquidités avant son passage devant la DNCG, cette vente pourrait faire beaucoup de bien aux finances olympiennes. Après avoir échoué à s’imposer sportivement, Gomes pourrait finalement rendre un précieux service à l’OM sur le plan économique.

Un départ qui arrangerait tout le monde ?

Angel Gomes, lui, ne semble pas fermé à un nouveau départ. Même s’il avait confié à The Athletic que “revenir en Angleterre n’a jamais été une fin en soi”, son avenir paraît aujourd’hui bien plus proche du Royaume-Uni que de Marseille.

Pour l’OM, le calcul est simple : récupérer une belle somme, alléger l’effectif et se séparer d’un joueur qui n’entre plus vraiment dans les plans. Pour Grégory Lorenzi, ce dossier pourrait même devenir l’une des bonnes surprises du mercato.

Un flop sportif peut parfois se transformer en jackpot financier. Et dans le cas d’Angel Gomes, Marseille pourrait bien tenir une vente inattendue à 20 millions d’euros.