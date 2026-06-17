Auteur d’une saison remarquable, Rodez entend poursuivre sur sa lancée lors du prochain exercice en Ligue 2. L’ASSE et le FC Nantes sont prévenus.

Un mois après l’élimination cruelle subie à Geoffroy-Guichard, Rodez n’a rien perdu de son ambition. Bien au contraire. Le président du RAF, Pierre-Olivier Murat, a profité d’un entretien accordé à Centre Presse Aveyron pour dresser le bilan d’une saison exceptionnelle et envoyer un message clair aux futurs concurrents du club en Ligue 2. Malgré la frustration de ne pas avoir décroché la montée, le dirigeant ruthénois retient avant tout la progression constante de son équipe. Et les chiffres lui donnent raison.

Le RAF sur une dynamique impressionnante

Rodez a terminé la saison sur une série remarquable de 22 matchs sans défaite, dont 20 en championnat et 2 en play-offs. Une performance qui illustre parfaitement la régularité d’une équipe devenue au fil des années une référence de la Ligue 2. Pierre-Olivier Murat ne cache d’ailleurs pas sa satisfaction. « Il reste qu’on a fait une saison historique, extraordinaire. Mine de rien, on est toujours invaincu. On reste sur 22 matches sans défaite », a-t-il souligné.

Le président ruthénois met également en avant l’identité de jeu développée depuis plusieurs saisons. Un football offensif, spectaculaire et basé sur une forte intensité athlétique qui permet au club de rivaliser avec des formations disposant de moyens supérieurs.

Rodez ne veut plus jouer les surprises

Longtemps considéré comme un petit poucet du championnat, Rodez estime aujourd’hui avoir changé de dimension. Huitième saison consécutive en Ligue 2, deux qualifications en play-offs lors des trois dernières années : le club a gagné en crédibilité. « On n’est plus le club qui vient de monter », affirme ainsi Pierre-Olivier Murat. Une déclaration qui traduit l’évolution du projet ruthénois. Désormais, l’objectif affiché est de s’installer durablement dans le haut du classement et de viser régulièrement le Top 7.

Une ambition assumée qui pourrait rapidement placer Rodez dans la course aux premières places face à des clubs historiques comme l’ASSE ou le FC Nantes la saison prochaine en Ligue 2. Si le président du RAF refuse toute forme d’arrogance, il ne ferme plus la porte à un exploit qui paraissait impensable il y a encore quelques années.

La Ligue 1 déjà dans le viseur ruténois

À ses yeux, la récente campagne prouve que la montée en Ligue 1 est devenue un objectif réaliste. L’élimination aux tirs au but face à l’ASSE a laissé des regrets mais aussi beaucoup d’espoir. « Faire deux fois les barrages en trois ans, ce n’est pas un hasard. Les 22 matchs sans défaite, ce n’est pas un hasard. C’est construit, réfléchi », insiste-t-il.

Le message est clair. Rodez n’a pas l’intention de rentrer dans le rang. Après avoir frôlé l’exploit, le club aveyronnais compte bien repartir à l’assaut dès la saison prochaine. L’ASSE, le FC Nantes les autres candidats à la montée en Ligue 1 savent désormais qu’ils devront encore compter avec un adversaire particulièrement coriace.