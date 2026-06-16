FC Nantes Mercato : ces trois joueurs que Der Zakarian pourrait ramener chez les Canaris

Voici trois anciens joueurs de Michel Der Zakarian que le FC Nantes serait bien inspiré de recruter cet été.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, Michel Der Zakarian devrait bien devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes. Déjà passé à deux reprises sur le banc des Canaris, le technicien de 63 ans aura pour mission de permettre au club des bords de l’Erdre de retrouver rapidement la Ligue 1. Pour y parvenir, il pourrait être tenté de s’appuyer sur certains joueurs qu’il connaît particulièrement bien. Voici trois profils susceptibles d’accompagner son retour à Nantes.

Téji Savanier

S’il y a bien un joueur qui symbolise les années Der Zakarian à Montpellier, c’est Téji Savanier. Véritable maître à jouer du MHSC durant plusieurs saisons, le milieu offensif a toujours bénéficié de la confiance de son entraîneur. Malgré un salaire qui pourrait constituer un frein important, son expérience, sa qualité technique et son leadership feraient énormément de bien à un FC Nantes en quête de rebond après sa relégation en Ligue 2. Son arrivée représenterait sans aucun doute l’un des plus gros coups du mercato estival nantais.

Modibo Sagnan

Pour renforcer sa défense, Michel Der Zakarian pourrait également regarder du côté de Modibo Sagnan. Sous les ordres du technicien franco-arménien à Montpellier, le défenseur central s’était imposé comme une valeur sûre de l’effectif héraultais. Solide dans les duels, performant dans le jeu aérien et capable d’apporter de la sérénité à une arrière-garde, l’ancien Lensois, qui évolue désormais à Rizespor, en Turquie, disposerait du profil idéal pour encadrer une équipe ambitieuse en Ligue 2.

Stephy Mavididi

Enfin, Stephy Mavididi représenterait sans doute le pari le plus ambitieux de cette liste. L’attaquant anglais s’était révélé sous les couleurs de Montpellier lors du passage de Michel Der Zakarian dans l’Hérault. Rapide, percutant et capable de faire des différences en un contre un, il apporterait une dimension supplémentaire à l’attaque nantaise. Si une telle opération paraît aujourd’hui difficile à imaginer sur le plan financier, le lien fort entre le joueur et son ancien entraîneur pourrait nourrir certains espoirs chez les supporters des Canaris.