Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

En plein mercato, Waldemar Kita peut se frotter les mains d’avoir réalisé une vente historique au Paris FC.

Le chiffre peut faire sourire dans l’écosystème du football masculin mais il représente un cap réel pour les Canaries. Avec ce transfert estimé à 60 000 euros bonus inclus, le FC Nantes féminin signe une opération record, confirmant une lente montée en puissance sur le marché des transferts.

Le FC Nantes féminin rapporte gros aux Kita

À l’origine de ce mouvement, une joueuse qui a rapidement pris de l’importance. Arrivée seulement l’été dernier, Mariam Toloba, internationale belge de 26 ans, s’est imposée comme une pièce essentielle du dispositif nantais. Sous la direction de Nicolas Chabot, elle a affiché des statistiques solides avec sept buts et trois passes décisives, devenant l’une des révélations offensives du groupe. Son impact n’est pas passé inaperçu. Plusieurs clubs ont surveillé sa situation, mais c’est le Paris FC qui a accéléré pour s’attacher ses services.

Le club parisien poursuit ainsi sa stratégie de renforcement ciblé, avec l’objectif clair de franchir un cap en championnat et de s’installer durablement en haut du tableau. Pour le FC Nantes, cette opération dépasse le simple cadre sportif. Elle symbolise surtout une évolution structurelle : celle d’un club qui commence à valoriser ses joueuses sur le marché. Le précédent record, détenu par le départ de Kelly Gago vers Everton pour 50 000 euros, est désormais battu.

Toloba va changer de dimension au PFC

En interne, ce type de transfert valide une forme de progression économique, même si les montants restent encore éloignés des standards masculins. Mais dans le football féminin, chaque vente compte et participe à la construction d’un modèle plus stable. Toloba, de son côté, change de dimension.

Elle rejoint un Paris FC ambitieux et surtout qualifié pour la Ligue des Champions féminine, une compétition que Nantes a récemment affrontée sans pouvoir y prétendre. Un saut sportif important pour l’attaquante belge, qui va découvrir un environnement plus exposé et plus exigeant. Ce transfert laisse donc une double lecture : une perte sportive pour le FC Nantes, mais un signal positif sur sa capacité à exister sur le marché. Un petit montant, mais une grande première dans l’histoire du club.