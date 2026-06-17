Portugal – RD Congo (1-1) : João Neves (PSG) crève l’écran et relègue Cristiano Ronaldo au second plan

Alors qu’un décevant Portugal a été accroché par la République Démocratique du Congo (1-1), João Neves a confirmé sa montée en puissance avec le PSG. Buteur dès les premières minutes, le milieu du PSG a été le véritable moteur de la Seleção, éclipsant un Cristiano Ronaldo en grande difficulté.

Il n’a fallu que quelques minutes à João Neves pour marquer cette rencontre de son empreinte. Face à la RD Congo, le milieu du PSG a ouvert le score dès la 6e minute d’une superbe tête décroisée, permettant au Portugal de prendre rapidement les commandes d’un match pourtant loin d’être maîtrisé.

Neves était partout !

Dans une prestation collective globalement décevante, Neves a été l’une des rares satisfactions portugaises. Omniprésent dans le jeu, le joueur du PSG a constamment apporté du danger grâce à ses projections vers l’avant et son intelligence dans les déplacements. Toujours disponible entre les lignes, il a multiplié les courses justes et les initiatives offensives.

Une nouvelle démonstration de son talent qui confirme son importance grandissante aussi bien au PSG qu’en sélection. Son activité incessante a d’ailleurs failli être récompensée d’une passe décisive supplémentaire. À la 54e minute, il a parfaitement remis le ballon de la poitrine pour João Cancelo, dont le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu. Au-delà de son influence dans le jeu, João Neves est également entré un peu plus dans l’histoire du club parisien. Grâce à son but, il est devenu le 21e joueur du Paris Saint-Germain à trouver le chemin des filets en Coupe du monde, un record pour un club français.

Cristiano Ronaldo à la peine

Pendant que Neves brillait, Cristiano Ronaldo traversait lui une soirée particulièrement compliquée. L’attaquant portugais a semblé en retard sur de nombreuses actions, souvent à contretemps dans ses appels et ses déplacements. Une prestation très loin des standards qui ont fait sa réputation. Le quintuple Ballon d’Or a notamment manqué une énorme occasion dans la surface. Bien servi, il a complètement raté sa frappe alors qu’il aurait pu laisser passer le ballon à Bruno Fernandes, idéalement placé derrière lui. Cinq minutes plus tard, dans une situation similaire, le scénario s’est répété avec une nouvelle tentative manquée.

Au fil des minutes, la frustration est devenue visible sur le visage du capitaine portugais. Souvent isolé, parfois maladroit, Ronaldo a multiplié les gestes d’agacement et les signes de nervosité. On l’a vu souffler, s’emporter contre lui-même et afficher une forme d’impuissance rarement observée sous le maillot portugais. À l’inverse, João Neves a incarné la fraîcheur et le dynamisme dont le Portugal avait besoin. Le milieu du PSG continue de s’imposer comme l’un des hommes forts de sa sélection. Une prestation qui pourrait bien symboliser un passage de témoin de plus en plus évident au sein de la Seleção.