Mercato : coup de tonnerre pour Julian Alvarez, le Barça et le PSG déjà menacé !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton Julian Alvarez vient peut-être de basculer dans une nouvelle dimension. Alors que l’attaquant argentin rêve toujours du FC Barcelone et que le PSG reste attentif à sa situation, un média espagnol annonce un accord surprenant entre l’Atlético de Madrid et Arsenal.

Selon Jordi Jota, journaliste de l’émission El Chiringuito, les Colchoneros auraient trouvé un terrain d’entente avec les Gunners pour le transfert de l’ancien joueur de Manchester City. Une information explosive, mais déjà entourée de nombreuses zones d’ombre.

Alvarez veut le Barça, l’Atlético pense à Arsenal

Depuis plusieurs semaines, Julian Alvarez est au cœur d’un énorme dossier mercato. L’attaquant de 26 ans souhaiterait quitter l’Atlético de Madrid, où il reste pourtant sous contrat jusqu’en 2030, et son rêve serait clair : rejoindre le FC Barcelone.

Problème : le Barça n’a pas encore les moyens de répondre aux exigences madrilènes. L’Atlético espérerait récupérer entre 120 et 150 millions d’euros pour son attaquant vedette, auteur de 49 buts et 17 passes décisives en 106 matchs.

Le PSG et Arsenal sont également cités parmi les clubs intéressés, mais le joueur aurait une préférence très nette pour le Barça. D’après El País, le club catalan aurait même trouvé un accord contractuel avec Alvarez autour d’un bail de cinq ans, sans avoir encore convaincu l’Atlético.

Un accord fou entre Arsenal et l’Atlético ?

C’est dans ce contexte que la bombe est venue d’Espagne. Sur le plateau d’El Chiringuito, Jordi Jota a affirmé que l’Atlético avait déjà bouclé un accord avec Arsenal pour Julian Alvarez.

Selon cette version, l’opération prévoirait une indemnité de 50 millions d’euros, plus l’arrivée de Viktor Gyökeres à Madrid. Sur le papier, le deal serait séduisant pour l’Atlético : du cash, un buteur puissant, et une porte de sortie immédiate pour Alvarez.

Mais cette information reste à prendre avec beaucoup de prudence. D’abord parce que le montant paraît éloigné des exigences initiales des Rojiblancos. Ensuite parce que la volonté du joueur ne semble pas aller dans le sens d’un départ vers Londres.

Arsenal dément déjà, le doute s’installe

Dans la même émission, Alex Silvestre a refroidi l’hypothèse Arsenal. Selon lui, le club londonien assure ne plus être intéressé par Julian Alvarez. Le journaliste affirme également que le message transmis par l’entourage du joueur est très clair : s’il quitte l’Atlético, ce serait uniquement pour le Barça.

Cette contradiction rend le dossier particulièrement flou. L’Atlético a-t-il vraiment un accord avec Arsenal ? S’agit-il d’un moyen de mettre la pression sur Barcelone ? Ou simplement d’une manœuvre pour faire monter les enchères ?

Le doute est plus que permis. D’autant que l’Atlético a déjà affiché une position très ferme ces dernières semaines, allant jusqu’à rappeler que Julian Alvarez est sous contrat et dispose d’une clause libératoire de 500 millions d’euros.

Le PSG en retrait, le Barça toujours favori du joueur

Dans ce feuilleton, le PSG semble surtout observer. Paris a les moyens financiers de se positionner, mais le choix du joueur complique tout. Julian Alvarez ne voudrait pas simplement quitter Madrid : il voudrait rejoindre un projet précis, celui du FC Barcelone.

C’est là que le Barça garde un avantage émotionnel. Mais sportivement et financièrement, Arsenal pourrait représenter une solution plus simple pour l’Atlético. Le club madrilène préférerait sûrement vendre à l’étranger plutôt que renforcer un rival direct en Liga.

Ce dossier oppose donc trois logiques : la volonté du joueur, les besoins financiers du Barça et la stratégie de l’Atlético.

Un feuilleton loin d’être terminé

Julian Alvarez a encore fait parler de lui sur le terrain avec l’Argentine, mais c’est bien son avenir qui agite le marché. Entre l’accord annoncé avec Arsenal, le rêve barcelonais du joueur et l’intérêt du PSG, le dossier reste totalement ouvert.

Pour l’instant, une seule certitude : l’Atlético ne compte pas brader son attaquant. Et si Arsenal est réellement revenu dans la danse, le Barça pourrait devoir accélérer pour ne pas voir son grand objectif offensif lui échapper.

Le PSG, lui, reste en embuscade. Mais dans ce feuilleton, ce n’est peut-être pas le club le plus riche qui aura le dernier mot. C’est Julian Alvarez.