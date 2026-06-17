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FRANCE

FC Nantes : après Der Zakarian, le club officialise la signature d’un milieu prometteur

Par Bastien Aubert - 17 Juin 2026, 19:30
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Le FC Nantes frappe un coup sur l’avenir en officialisant le premier contrat professionnel de Jalen Foucan. Milieu de terrain né en 2008, formé après son arrivée en provenance de l’Athletic Club Boulogne-Billancourt, il s’engage pour trois saisons et entre officiellement dans le monde professionnel.

Ce n’est pas une signature qui fait du bruit aujourd’hui. C’est une signature qui peut en faire demain. Le FC Nantes continue de verrouiller ses jeunes talents avec une stratégie claire : sécuriser les profils les plus prometteurs avant qu’ils n’échappent au projet. Dernier en date, Jalen Foucan, milieu de terrain de la génération 2008, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec les Canaris.

Arrivé au club à seulement 14 ans, en provenance de l’AC Boulogne-Billancourt, le jeune milieu a gravi les étapes sans brûler les cases. Formation, progression, adaptation, puis confirmation. Aujourd’hui, le FC Nantes valide officiellement ce que le staff technique suit depuis plusieurs saisons : un profil jugé au-dessus de la moyenne de sa génération.

Dans un contexte où les clubs français sont de plus en plus agressifs sur la formation, cette signature n’a rien d’anodin. Elle s’inscrit dans une logique de protection du patrimoine sportif, mais aussi d’anticipation économique. Le FC Nantes sait qu’un jeune prometteur bien encadré peut devenir, à moyen terme, une valeur sportive… et financière.

Jalen Foucan incarne ce type de profil. Milieu moderne, capable de jouer entre les lignes et de participer à la construction du jeu, il fait partie de ces joueurs que les éducateurs décrivent souvent comme “tactiquement propres” et déjà très disciplinés dans les déplacements. La signature sur trois saisons n’est pas seulement un symbole. C’est un message clair envoyé en interne : le club veut construire avec ses jeunes et éviter les fuites prématurées vers d’autres projets plus offensifs ou plus rapides dans la projection professionnelle.

Dans un championnat où la concurrence pour les talents est de plus en plus féroce, chaque contrat pro devient une petite victoire. Nantes n’échappe pas à cette règle, surtout dans une période où la stabilité sportive reste un enjeu permanent. Le club mise donc sur la continuité. Pas de coup d’éclat, pas de transfert clinquant, mais une construction progressive d’un noyau de jeunes joueurs capables, à terme, d’intégrer l’équipe première.

Reste désormais la vraie étape : transformer ce potentiel en réalité. Car signer un premier contrat pro n’est qu’un début. Le plus dur commence maintenant pour Jalen Foucan, avec la pression, la concurrence et l’exigence du haut niveau.

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