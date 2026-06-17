Le PSG se retrouve face à une opportunité inattendue sur le marché des transferts : Marcus Rashford, poussé vers la sortie par Manchester United et freiné par le FC Barcelone, pourrait devenir une cible accessible pour Paris dans un dossier qui s’accélère.

Le timing est brutal et tout le monde s’active en coulisses. Marcus Rashford, 28 ans, est désormais au centre d’un bras de fer entre Manchester United et le FC Barcelone. Le club catalan, en difficulté sur les conditions financières du deal, hésite sérieusement à lever l’option d’achat estimée à environ 30 millions d’euros. Pendant ce temps, Manchester United a tranché. Le club anglais ne veut plus d’un prêt prolongé et pousse clairement vers une vente définitive.

Le PSG relance le dossier Rashford

Une clause d’environ 46 millions d’euros serait fixée pour la plupart des clubs, avec quelques exceptions comme Liverpool et Manchester City. En dessous, une négociation reste envisageable selon plusieurs sources proches du dossier. C’est dans ce flou que le PSG s’engouffre. Selon Onze Mondial, le dossier Rashford est suivi de très près par Paris, qui voit une opportunité rare pour un attaquant de ce profil. Le club de la capitale n’est pas encore passé à l’action, mais surveille clairement l’évolution de la situation. Sportivement, le profil séduit. Percutant, polyvalent, capable d’évoluer sur tout le front offensif, Rashford coche plusieurs cases dans le système voulu par Luis Enrique. Un joueur mobile, imprévisible, capable d’occuper plusieurs zones sans figer le dispositif.

Barcola de plus en plus proche d’un départ ?

Le contexte interne parisien renforce encore l’intérêt. L’incertitude autour de plusieurs offensifs, notamment Bradley Barcola et d’autres jeunes éléments en rotation, pousse le club à anticiper un renforcement de haut niveau. Paris cherche du talent, mais surtout de la flexibilité offensive immédiate. Rashford, de son côté, sort d’une situation instable. Son passage récent à Barcelone n’a pas totalement levé les doutes, et son avenir semble s’écrire loin de Manchester. À 28 ans, il arrive à un moment clé de sa carrière, où un nouveau projet structuré peut tout relancer. Le PSG n’a pas souvent ce type de fenêtre. Un joueur de ce calibre, disponible, à un prix encore contenu pour le marché actuel, et avec un besoin réel de rebond. Dans ce genre de dossier, attendre signifie souvent perdre. Et à Paris, ce type d’opportunité ne reste jamais longtemps sans réponse.