Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Les finances de l’OM pourraient forcer le club phocéen à transférer Igor Paixao contre son gré au mercato estival.

Le mercato marseillais pourrait réserver de grosses surprises. Alors que l’OM travaille sur son effectif pour la saison à venir, plusieurs cadres pourraient être concernés par des mouvements importants. Parmi eux figure Igor Paixao, dont l’avenir semble de plus en plus incertain malgré une intégration réussie sur la Canebière.

Invité du Winamax FC, Mohamed Henni a livré plusieurs informations concernant les plans de l’OM. L’influenceur, habituellement proche de l’environnement olympien, assure notamment que certains départs seraient déjà considérés comme très probables en interne. « Hojbjerg va partir, Paixao il y a de grandes chances qu’il parte et j’ai le seum. Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste », a-t-il notamment déclaré le ton grave.

Une plus-value déjà possible

Si cette tendance se confirme, l’OM pourrait réaliser une opération financière intéressante. Recruté pour environ 30 millions d’euros, l’attaquant brésilien a vu sa cote grimper au fil de ses performances. Sa valeur est désormais estimée à au moins 35 millions d’euros et plusieurs clubs suivraient son évolution avec attention. Dans un contexte économique toujours délicat, une telle vente représenterait une rentrée d’argent importante pour les dirigeants marseillais. D’autant que l’OM pourrait être amené à arbitrer certains dossiers afin de conserver un équilibre financier compatible avec ses ambitions sportives.

Paixao aimerait rester Pourtant, tout ne pousse pas vers un départ. Le principal intéressé se sentirait parfaitement épanoui à Marseille. Son entourage apprécierait également la vie en Provence et le joueur ne ferait pas d’un transfert une priorité absolue. Mais dans le football moderne, les choix sportifs sont parfois dictés par des impératifs économiques. Et c’est précisément ce qui pourrait pousser les dirigeants olympiens à étudier sérieusement les offres qui arriveront sur leur bureau.

Un été mouvementé à l’OM

Au-delà du seul cas Paixao, les déclarations de Mohamed Henni alimentent déjà les spéculations autour de plusieurs joueurs importants de l’effectif. Alors que Leonardo Balerdi et Facundo Medina seraient appelés à occuper un rôle central dans le projet, d’autres éléments pourraient quitter le navire plus rapidement que prévu.

L’avenir d’Igor Paixao apparaît ainsi comme l’un des dossiers les plus sensibles de l’été marseillais. Entre la volonté du joueur de poursuivre l’aventure et les besoins financiers du club, le feuilleton ne fait probablement que commencer.