OM : Genesio prépare une surprise dans son staff, les supporters rêvent déjà de Samir Nasri !

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Bruno Genesio n’est pas encore officiellement installé sur le banc de l’OM que les premières rumeurs autour de son futur staff commencent déjà à agiter les supporters marseillais. Et cette fois, le mystère est total.

Mohamed Toubache-Ter a lâché une information qui fait déjà beaucoup parler : un ancien international français serait dans le viseur de Bruno Genesio pour intégrer son staff technique à Marseille. Un indice a immédiatement mis le feu aux réseaux sociaux, et un nom est revenu avec insistance : Samir Nasri.

Un ancien international français ciblé

Sur X, Mohamed Toubache-Ter a dévoilé une piste intrigante concernant le futur staff de Bruno Genesio :

“Un ancien international français dans le viseur de Bruno Génésio pour intégrer son staff…”

Une simple phrase qui a suffi à lancer les spéculations. Car à l’OM, dès qu’un ancien Bleu est évoqué, les supporters se mettent forcément à rêver d’un nom fort, d’un visage connu, et si possible d’un joueur ayant un lien avec le club.

Très vite, Samir Nasri est donc apparu comme l’hypothèse la plus excitante pour une partie du public marseillais.

Les supporters rêvent de Nasri

Formé à l’OM, Samir Nasri reste une figure particulière dans l’histoire récente du club. Son talent, sa personnalité et son attachement à Marseille en font encore aujourd’hui un nom capable de provoquer beaucoup de réactions.

L’idée de le voir intégrer le staff de Bruno Genesio a donc immédiatement séduit de nombreux supporters. Dans un rôle de relais technique, de spécialiste offensif ou d’homme capable de parler aux joueurs, Nasri aurait forcément représenté un profil très médiatique.

Mais l’espoir a rapidement été douché par un détail glissé par Mohamed Toubache-Ter lui-même.

L’indice de la taille écarte Nasri

Le journaliste a ajouté une précision loin d’être anodine :

“PS : il ne fait pas 1m77. Sur Wikipédia, Nasri est donné à 1m77. PS : j’ai regardé avant de rédiger mon tweet.”

Autrement dit, la piste Samir Nasri semble clairement écartée. Beaucoup de supporters ont tenté de jouer avec les centimètres, en rappelant que Nasri serait parfois annoncé autour d’1m75 selon certaines sources. Mais Mohamed Toubache-Ter s’est manifestement basé sur Wikipédia avant de publier son message.

La fausse piste Nasri aura donc surtout servi à emballer les réseaux sociaux. Le mystère, lui, reste entier.

Payet, Mandanda, Valbuena… les pistes font déjà parler

Si ce n’est pas Samir Nasri, alors qui ? Plusieurs noms d’anciens internationaux français liés à l’OM peuvent naturellement venir à l’esprit.

Dimitri Payet apparaît comme une piste séduisante. Ancien maître à jouer du club, très apprécié d’une grande partie du public, il connaît parfaitement l’environnement marseillais et pourrait apporter son expérience technique.

Steve Mandanda est également un nom qui parlerait immédiatement aux supporters. L’ancien capitaine, légende moderne de l’OM, possède une aura immense dans le vestiaire et auprès du public.

Plus surprenant, Matthieu Valbuena pourrait aussi entrer dans les spéculations. Ancien international français, passé par l’OM, mais beaucoup plus clivant auprès des supporters, son nom provoquerait forcément des réactions contrastées.

Genesio veut s’entourer fort

Ce possible renfort dans le staff montre en tout cas que Bruno Genesio souhaite construire un entourage solide pour son arrivée à Marseille. L’OM est un club à part, où la connaissance du contexte, du vestiaire et de la pression populaire peut vite devenir un atout majeur.

Ajouter un ancien international français à son staff serait un signal fort. Cela permettrait d’apporter de l’expérience, de la crédibilité et peut-être un lien supplémentaire avec certains joueurs.

Reste désormais à connaître l’identité de cette fameuse surprise. Nasri fait rêver, mais semble déjà hors-jeu. Payet, Mandanda, Valbuena ou un autre nom inattendu : le suspense est lancé.

À Marseille, même la composition d’un staff peut devenir un feuilleton. Et celui de Bruno Genesio vient peut-être seulement de commencer.