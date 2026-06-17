Un fin connaisseur de l’OM a chiffré le coût du départ attendu d’Habib Beye avant son remplacement par Bruno Genesio.

Le dossier Habib Beye continue d’alimenter les discussions du côté de Marseille. Alors que l’avenir de l’entraîneur semble s’écrire loin de l’OM, une question revenait avec insistance : combien coûterait réellement son départ au club olympien ? Et la réponse pourrait bien surprendre de nombreux supporters.

Un départ à 500 000 euros pour Beye ?

Selon Jean-Charles de Bono, consultant pour FC Marseille, la facture serait finalement bien moins élevée que ce que beaucoup imaginaient. D’après lui, l’indemnité liée à la dernière année de contrat du technicien marseillais tournerait autour de 500 000 euros. « 500 000 euros, pas plus », a ainsi affirmé l’ancien joueur de l’OM.

Un montant qui paraît particulièrement faible à l’échelle du football professionnel, surtout lorsqu’il s’agit de mettre fin au contrat d’un entraîneur encore engagé pour une saison supplémentaire. Mais cette situation s’expliquerait par une clause spécifique intégrée au contrat de Beye.

Un coût moins important que prévu pour l’OM

Toujours selon Jean-Charles de Bono, l’accord prévoyait une réduction importante de la rémunération de l’entraîneur en cas de non-qualification pour la Ligue des champions. Une disposition qui aurait considérablement diminué le coût d’une éventuelle séparation entre les deux parties. Cette révélation change forcément la perception du dossier.

Alors que certains imaginaient une indemnité de plusieurs millions d’euros, le montant évoqué apparaît finalement largement accessible pour les finances du club phocéen. Pour les dirigeants de l’OM, cet élément pourrait faciliter certaines décisions si un changement devait être définitivement acté. Dans un contexte où chaque euro compte, notamment avec les exigences financières imposées aux clubs européens, une telle économie n’est pas anodine. Du côté des supporters, cette estimation suscite déjà de nombreuses réactions… plutôt positives.