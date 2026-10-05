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ASSE : Dhaoui et Teillol ne sont pas les seuls jeunes à avoir marqué des points pendant la trêve internationale

Par Laurent Hess - 5 Oct 2026, 15:00
Ian Cathro (ASSE)

Elyes Dhaoui et Tom Teillol ont profité du match amical remporté face au FC Sion (5-1) pour se montrer aux yeux de Ian Cathro. Mais les deux jeunes Stéphanois ne sont pas les seuls à avoir marqué des points pendant cette trêve internationale. Avec la réserve, Lamine Sonko et Lucas Reynaud se sont également illustrés.

La trêve internationale est décidément profitable aux jeunes de l’ASSE. Vendredi, lors de la large victoire contre le FC Sion à L’Étrat (5-1), Ian Cathro avait profité de l’absence de douze internationaux pour ouvrir la porte à plusieurs éléments de la réserve. Elyes Dhaoui et Tom Teillol avaient notamment saisi leur chance, dans une équipe où Marten-Chris Paalberg et Mourtada Gueye avaient également obtenu du temps de jeu.

Un étage plus bas, d’autres jeunes Verts avaient rendez-vous samedi avec le FC Rousset. Et eux aussi ont répondu présent.

Sonko débloque son compteur

Après deux matches nuls et une défaite pour débuter son championnat de National 2, sans avoir inscrit le moindre but, la réserve stéphanoise avait besoin de lancer sa saison. C’est chose faite avec une première victoire convaincante décrochée à L’Étrat (3-1).

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Et deux recrues estivales ont joué un rôle majeur. Après une bonne entame de match, Lucas Reynaud a travaillé pour Lamine Sonko, qui a débloqué le compteur des Verts à la 25e minute. Quelques minutes plus tard, Sonko s’est mué en passeur pour permettre à Mylan Toty de faire le break (34e).

Rousset a réduit l’écart après la pause (66e), mais Reynaud s’est chargé de mettre définitivement les Stéphanois à l’abri. L’attaquant a obtenu un penalty avant de le transformer lui-même quatre minutes plus tard (70e). Avec un but et une passe décisive pour Sonko, ainsi qu’un penalty obtenu et transformé pour Reynaud, les deux recrues ont donc pesé lourd dans ce premier succès.

Gibert souligne le travail de Sonko

Une satisfaction pour Sylvain Gibert, d’autant que son équipe était particulièrement jeune, plusieurs éléments ayant été réquisitionnés la veille pour renforcer le groupe professionnel face à Sion.

L’entraîneur de la réserve a notamment tenu à mettre en avant Sonko, sur Poteaux Carrés : « Aujourd’hui, il est mis en avant parce qu’il a marqué mais il avait fait aussi de bons matchs précédemment sans avoir cette réussite. C’est le travail réalisé par ces jeunes depuis le début de la saison qu’il faut saluer. »

Gibert a également apprécié la réaction de son groupe : « Cette victoire va faire du bien aux joueurs, de voir que les efforts payent enfin. » Tout n’a toutefois pas été parfait, le technicien regrettant le manque d’efficacité de ses joueurs en première période et une seconde mi-temps moins maîtrisée.

Entre Dhaoui et Teillol avec les pros, et Sonko et Reynaud avec la réserve, plusieurs jeunes ont donc profité de cette trêve pour envoyer un message au staff stéphanois. Dans un club qui entend donner de la place à ses talents en devenir, Ian Cathro aura quelques noms supplémentaires à garder à l’œil.

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