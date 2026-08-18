OM : un nouveau refus contrarie sérieusement les plans de Lorenzi

Toujours en quête du successeur de Geronimo Rulli, l’OM a essuyé un nouveau revers sur le marché des gardiens. Malgré sa relégation en deuxième division allemande avec Wolfsburg, Kamil Grabara n’a pas été séduit par la proposition marseillaise.

Grabara repousse l’approche de l’OM

Après l’échec de la piste Marcin Bulka, Grégory Lorenzi s’est tourné vers un autre international polonais. Selon la presse allemande, Marseille a formulé une offre à Kamil Grabara, gardien de 27 ans sous contrat avec Wolfsburg.

Le portier d’1,95 m souhaite quitter le club allemand, relégué la saison dernière. Mais il a refusé l’approche olympienne, espérant rejoindre une formation jugée « plus attrayante », comme le rapporte également Foot01 au sujet du dossier Grabara.

Une attractivité marseillaise mise à l’épreuve

Ce refus constitue un coup dur pour l’OM, toujours installé parmi les équipes de tête en Ligue 1 et qualifié pour la Ligue Europa. Cela n’a visiblement pas suffi pour convaincre le gardien aux six sélections avec la Pologne de rejoindre la cité phocéenne.

Transfert raté à l’OM, sa vie à Cassis et tifo du Vélodrome : Michel Platini revient sur ses attaches provençales. — @gouffa83 https://twitter.com/gouffa83/status/2089739717822578697

Sauf revirement, Grabara ne succédera donc pas à Rulli. Ce nouvel échec intervient alors que d’autres dossiers marseillais se compliquent également, à l’image de celui d’Ilan Kebbal, pour lequel une proposition d’environ 10 M€ aurait été repoussée par le Paris FC.

De Lange titulaire en attendant une recrue

Dans l’immédiat, Jeffrey de Lange doit débuter le championnat comme titulaire face au RC Strasbourg, vendredi soir au Vélodrome. Doublure de Rulli la saison passée, le Néerlandais était pourtant proche de rejoindre Twente il y a encore quelques semaines.

La direction phocéenne continue donc d’explorer le marché. Deux pistes resteraient d’actualité : Michele Di Gregorio, qui évolue au Torino, et Guillaume Restes, le dernier rempart du Toulouse FC. L’OM doit désormais avancer rapidement pour sécuriser ce poste majeur.