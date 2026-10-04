FC Barcelone : Koundé sort du silence sur son déclassement dans la hiérarchie

Moins utilisé au FC Barcelone, Jules Koundé ne cherche aucune excuse. Le défenseur français accepte les décisions de son entraîneur et reconnaît que sa saison dernière peut aussi expliquer cette baisse de temps de jeu.

Koundé accepte les choix de son entraîneur

Jules Koundé traverse une période moins favorable au FC Barcelone. Face à la baisse de son temps de jeu, l’international français a livré une réponse directe en conférence de presse. Pas question, pour lui, de contester publiquement les décisions prises sur le banc du Barça.

« Ce sont les choix de mon coach », a simplement répondu le défenseur tricolore dans une déclaration relayée par BeFootball. Une façon de respecter la hiérarchie tout en reconnaissant une situation sportive devenue moins confortable en Catalogne.

La saison dernière laisse encore des traces

Koundé ne se cache pas non plus derrière les choix de son entraîneur. Le Français estime que sa situation actuelle peut être liée à « sa saison dernière », sans entrer davantage dans les détails. Un constat lucide de la part d’un joueur qui avait déjà dû composer avec plusieurs ajustements depuis son arrivée au Barça.

Son adaptation en Catalogne n’a pas toujours été linéaire. Cette fois, Koundé préfère donc se concentrer sur sa propre réponse plutôt que d’alimenter une éventuelle polémique autour de son utilisation.

Un message clair pour retrouver sa place

Le défenseur de l’équipe de France connaît désormais la marche à suivre. « À moi de retrouver mes meilleures sensations », a-t-il ajouté. Derrière cette formule, Koundé assume sa part de responsabilité et se fixe un objectif précis : retrouver le niveau qui lui permettra de regagner de l’importance dans la rotation barcelonaise.

Cette prise de parole intervient alors que le joueur reste engagé dans la durée avec le club catalan, où sa prolongation a été officialisée. Son avenir immédiat ne semble donc pas constituer le cœur du problème. L’enjeu est avant tout sportif.

La concurrence comme seule réponse

En évitant toute critique frontale, Koundé envoie enfin un message de disponibilité à son entraîneur. Le Français ne réclame aucun traitement particulier et compte inverser la tendance sur le terrain. Dans un effectif où chaque place doit être gagnée, ses prochaines apparitions peuvent lui permettre de retrouver progressivement du rythme et de meilleures sensations.

Le constat est posé sans détour : son temps de jeu a diminué, mais Koundé entend répondre par ses performances. La suite dépendra désormais de sa capacité à convaincre son entraîneur de lui accorder de nouveau une place plus importante.