FC Barcelone Mercato : Jules Koundé prolonge avec le Barça (officiel)

Le FC Barcelone vient d’officialiser la prolongation de Jules Koundé jusqu’en 2030.

C’est officiel, Jules Koundé a prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2030. La signature officielle se fera prochainement en présence du président Joan Laporta. Arrivé de Séville en 2022, Koundé s’est imposé comme un titulaire indiscutable au poste d’arrière droit, après avoir également joué en défense centrale. Solide défensivement et efficace offensivement, il a été un joueur clé pour Hansi Flick la saison dernière.

141 matchs pour Koundé au Barça

En quatre saisons au Barça, il a accumulé 141 apparitions (53 la saison dernière), inscrit sept buts et remporté cinq trophées : deux titres de LaLiga, deux Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey. Le Barça, à travers son communiqué, a salué sa régularité remarquable, avec notamment 86 matchs consécutifs entre novembre 2023 et avril 2025, plus que tout autre joueur du club sur cette période.