ASSE Mercato : un ancien de l’OM envoie Begraoui chez les Verts ?

Alors que la Lazio semblait avoir une longueur d’avance pour Yanis Begraoui, l’arrivée imminente de Bamba Dieng pourrait rebattre les cartes en faveur de l’ASSE.

Et si l’AS Saint-Étienne commençait à sérieusement y croire pour Yanis Begraoui ? Ancien joueur de Ian Cathro à Estoril, l’attaquant marocain serait dans le viseur des dirigeants stéphanois pour compenser un éventuel départ de Lucas Stassin d’ici la fin du mercato estival. Une information confirmée ces dernières heures par le média portugais A BOLA, qui a toutefois apporté une nuance de taille : la Lazio Rome, également intéressée par Yanis Begraoui, aurait une longueur d’avance dans ce dossier.

Dieng plutôt que Begraoui à la Lazio ?

Sauf qu’entre-temps, la Lazio aurait avancé sur l’arrivée d’un autre avant-centre : Bamba Dieng. Selon Sky Sport Italia, l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille serait sur le point de s’engager librement avec le club romain et sa visite médicale serait même programmée ce jeudi. Une arrivée qui pourrait forcément rebattre les cartes dans le dossier Yanis Begraoui et réduire les besoins offensifs des Biancocelesti. De quoi potentiellement laisser davantage de marge de manœuvre à l’ASSE pour tenter d’attirer l’attaquant de 25 ans, auteur de 20 buts en championnat la saison dernière avec Estoril.

D’autant que Yanis Begraoui connaît parfaitement Ian Cathro : c’est sous ses ordres qu’il a explosé la saison dernière, terminant troisième meilleur buteur du championnat portugais avec 20 réalisations. Le technicien lui avait d’ailleurs fixé cet objectif de 20 buts en début de saison, objectif finalement atteint par l’ancien Auxerrois.