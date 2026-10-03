ASSE Mercato : une première recrue pour cet hiver déjà validée !

Les supporters de l’ASSE ont largement tranché sur la nécessité de recruter un nouvel attaquant lors du prochain mercato hivernal.

Le mercato hivernal de l’ASSE est encore loin d’avoir ouvert ses portes, mais un premier chantier commence déjà à se dessiner du côté de Saint-Étienne. À la toute fin du dernier mercato estival, les Verts ont laissé partir Lucas Stassin au Séville FC sous la forme d’un prêt avec option d’achat sans recruter de véritable avant-centre pour le remplacer. Un choix qui pourrait pousser Kilmer Sports Ventures à revoir ses plans dès le mois de janvier.

Depuis le départ de l’attaquant belge, Ian Cathro doit composer avec les solutions déjà présentes dans son effectif. Irvin Cardona peut notamment évoluer dans l’axe, tandis que Thierno Ballo et Joshua Duffus constituent également des options dans le secteur offensif. Mais aucun de ces joueurs ne présente exactement le même profil que Lucas Stassin, qui avait inscrit 23 buts en 66 matchs sous le maillot de l’ASSE avant son départ pour l’Espagne.

Les supporters de l’ASSE réclament un attaquant cet hiver

La question d’un renfort offensif pourrait donc rapidement devenir l’un des sujets majeurs du prochain mercato des Verts. L’ASSE doit-elle absolument recruter un nouvel attaquant cet hiver ou les solutions actuelles sont-elles suffisantes pour atteindre les objectifs du club cette saison ? Pour connaître l’avis des supporters stéphanois, nous avons décidé de lancer un sondage sur le compte X BUT! ASSE : « Pensez-vous que l’ASSE devra recruter un attaquant cet hiver ? »

Et le verdict est particulièrement net. 73 % des votants estiment que l’ASSE devra recruter un attaquant lors du mercato hivernal, contre seulement 27 % qui considèrent que cela ne sera pas nécessaire. Près de trois supporters sur quatre souhaitent donc voir les dirigeants stéphanois renforcer ce secteur de jeu en janvier. Un résultat qui montre que, malgré les différentes solutions dont dispose Ian Cathro, le départ de Lucas Stassin n’est pas considéré comme totalement compensé par une large majorité des supporters.