Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

À la recherche d’un gardien au mercato, l’OM a eu des approches poussées avec un ancien portier du PSG.

Le poste de gardien reste un dossier important pour l’OM dans cette fin de mercato. Marcin Bulka, désormais à Neom après son passage à l’OGC Nice, faisait bel et bien partie des profils étudiés par les dirigeants marseillais.

L’OM avait bien approché Bulka

Ces dernières heures, l’idée selon laquelle le Polonais n’aurait jamais voulu rejoindre l’OM a toutefois été fermement démentie par Mohamed Toubache-Ter. Le spécialiste assure même que Marseille avait transmis une proposition à Neom et que les deux clubs échangeaient depuis un certain temps.

« Dire que Bulka ne voulait pas signer à Marseille est un énorme MENSONGE. Marseille fait une proposition à Neom, les 2 parties échangent depuis longtemps. Là, on est au point mort mais avec une ouverture… », a expliqué Mohamed Toubache-Ter.

Une précision importante, puisqu’elle confirme que le dossier avait réellement dépassé le simple stade de la prise de renseignements entre l’OM et Bulka.

Une ouverture pour Lorenzi ?

Pour Grégory Lorenzi, cette situation représentait donc une véritable opportunité. L’OM avait réussi à ouvrir des discussions avec Neom et une négociation semblait même envisageable à un moment donné. Le dossier s’est néanmoins refroidi depuis. La situation actuelle ne signifie donc pas forcément que la piste est définitivement abandonnée, mais Marseille doit désormais composer avec un dossier beaucoup plus compliqué qu’il ne l’était encore récemment.

Un élément surprenant serait également venu perturber le dossier. L’entourage de Marcin Bulka aurait été marqué par les réactions de certains supporters niçois, qui ne voyaient pas d’un bon œil l’idée de voir leur ancien gardien rejoindre l’OM. Dans ce contexte, son entourage aurait finalement demandé à faire passer le message selon lequel Bulka n’avait jamais eu de contact avec le club phocéen.

Une manière de calmer la situation autour du gardien, alors que les discussions avec Marseille avaient pourtant bien existé selon Mohamed Toubache-Ter. La piste Bulka n’est donc pas totalement morte, même si elle est actuellement au point mort avec de très grandes chances qu’elle n’aille pas au bout. Et pour cause, l’OM aurait un accord avec Michele Di Gregorio à la Juve.