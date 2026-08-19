Remercié par l’OM à la fin de la saison, Habib Beye a vu le challenge qui lui tenait le plus à coeur partir en fumée.

C’est désormais officiel : Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur du Sénégal. En concurrence avec Habib Beye pour succéder à Pape Thiaw, l’ancien international français a finalement obtenu la préférence de la Fédération sénégalaise de football.

Patrick Vieira nommé sélectionneur du Sénégal

Réuni lundi après-midi en session extraordinaire par visioconférence, le Comité d’Urgence de la FSF a validé sa nomination à l’unanimité. Dans son communiqué, l’instance sénégalaise présente cette décision comme « une nouvelle étape » afin de mettre en place un encadrement technique de haut niveau, en adéquation avec les ambitions sportives du pays. Un choix qui vient donc définitivement fermer la porte au scénario d’une arrivée de Beye sur le banc des Lions de la Teranga.

Cette nomination représente forcément une déception importante pour Habib Beye. L’ancien défenseur avait été cité parmi les candidats sérieux au poste et aurait particulièrement apprécié l’idée de prendre en main la sélection sénégalaise. Après son départ de l’OM, ce challenge représentait même une opportunité majeure pour relancer rapidement sa carrière. Mais la Fédération sénégalaise en a décidé autrement. Patrick Vieira lui a donc été préféré pour prendre les commandes d’une équipe qui sort d’une Coupe du Monde 2026 particulièrement décevante.

Un immense regret pour Habib Beye

Le Sénégal avait difficilement franchi la phase de groupes avant de connaître une élimination particulièrement cruelle contre la Belgique en seizièmes de finale. Les Lions avaient pourtant mené de deux buts avant de finalement s’incliner 3-2 après prolongation. Cette élimination a précipité la fin de l’aventure de Pape Thiaw, dont plusieurs choix avaient été fortement contestés durant la compétition. Patrick Vieira aura donc la lourde mission de relancer une sélection ambitieuse, mais qui doit désormais ouvrir un nouveau cycle.

Le nouveau sélectionneur du Sénégal découvre toutefois un rôle différent de ceux qu’il a occupés jusqu’ici. Champion du monde 1998 avec les Bleus, Patrick Vieira possède déjà une solide expérience sur les bancs de touche. Il a notamment dirigé New York City, l’OGC Nice, Crystal Palace, Strasbourg et le Genoa. Son expérience du haut niveau et son passé avec l’équipe de France ont finalement convaincu la FSF de lui confier les clés de la sélection. Pour Habib Beye, le coup est particulièrement dur. Après avoir perdu son poste à l’OM, l’ancien international sénégalais voit donc s’envoler le challenge qui semblait lui tenir le plus à cœur.