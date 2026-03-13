PSG Mercato : c’est confirmé pour Alvarez, Luis Enrique va jouer un vilain tour au Barça

Le PSG s’intéresse bel et bien au serial buteur Julián Alvarez pour l’été prochain. Luis Enrique apprécie beaucoup le joueur, et serait donc prêt à jouer un vilain tour au FC Barcelone, également intéressé.

Le prochain mercato s’annonce déjà agité du côté du PSG, et surtout en ce qui concerne le futur numéro 9. Selon une information relayée ce vendredi soir par le journaliste Romain Collet Gaudin, le club parisien aurait coché bel et bien coché le nom de Julián Alvarez (26 ans) pour renforcer son attaque. Une piste qui plaît particulièrement à l’entraîneur Luis Enrique, mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier puisque le FC Barcelone suit également de près la situation de l’Argentin.

Luis Enrique séduit par le profil d’Alvarez

Du côté de Paris, la réflexion sur le prochain mercato est déjà bien lancée. L’objectif est clair : apporter une nouvelle arme offensive capable de s’intégrer dans le système dynamique de Luis Enrique. Dans cette optique, Julián Alvarez, auteur de 16 buts en 41 matchs, apparaît comme une cible idéale. L’attaquant argentin, aujourd’hui sous contrat avec l’Atlético de Madrid, est apprécié pour sa polyvalence et son activité dans le pressing, deux qualités essentielles dans le jeu prôné par l’entraîneur espagnol.

Le PSG aurait même étudié plusieurs scénarios pour tenter de convaincre le club madrilène, dont une offre incluant de l’argent et des joueurs afin de faire baisser le prix demandé. Le club parisien souhaite en effet préparer l’avenir avec un numéro 9 capable d’évoluer aussi bien en pointe qu’en soutien, un profil qui correspond parfaitement à celui du champion du monde argentin.

Le Barça aussi attentif à la situation

Mais Paris devra faire face à une concurrence sérieuse. Le FC Barcelone garde lui aussi un œil attentif sur Julián Alvarez, considéré comme l’un des candidats possibles pour succéder à Robert Lewandowski à moyen terme.

Le président du club catalan Joan Laporta a d’ailleurs reconnu publiquement que l’Argentin faisait partie des joueurs suivis par le Barça. Toutefois, les dirigeants blaugrana ont fixé une limite financière autour de 100 millions d’euros pour recruter un nouvel attaquant. Un montant qui pourrait compliquer l’opération, d’autant que l’Atlético ne semble pas prêt à se séparer facilement de son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2030.

À ce sujet, Laporta a d’ailleurs évoqué le recrutement du futur 9, et notamment la rumeur Dusan Vlahovic (26 ans, Juventus) au micro de Jijantes ce vendredi : « Le contrat de Vlahovic arrive à échéance, mais il n’y a rien de plus. Deco travaille sur le 9. »

Un feuilleton mercato qui ne fait que commencer

Entre l’intérêt du PSG, la surveillance du Barça et la position ferme de l’Atlético Madrid, le dossier Julián Alvarez pourrait bien devenir l’un des feuilletons majeurs du prochain mercato estival.

Luis Enrique pousserait en interne pour faire avancer la piste, convaincu que l’attaquant argentin possède le profil parfait pour franchir un nouveau cap avec le Paris Saint-Germain.

Reste désormais à savoir si Paris passera à l’action dans les prochains mois… et surtout si le Barça décidera de s’inviter réellement dans la bataille.