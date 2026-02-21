Le directeur du FC Barcelone, Deco, aurait l’intention de vendre deux joueurs pour financer une partie du transfert de Julian Alvarez (Atlético Madrid).

Selon les médias catalans, le FC Barcelone ne serait plus qu’à 20 M€ de rentrer dans les clous du fair-play financier. Avec la vente de droits pour l’ouverture d’hôtels à Dubaï, l’ouverture d’une autre partie du Camp Nou ou encore un gros parcours en Champions League, l’obstacle devrait être enjambé d’ici l’ouverture du marché des transferts cet été. Ce qui explique que les Blaugranas sont très confiants quant au recrutement de leur principale cible, Julian Alvarez. D’ailleurs, un journaliste argentin a assuré il y a deux jours qu’il existait d’ores et déjà un accord avec l’Atlético Madrid pour un transfert du champion du monde pour un montant d’environ 70 M€.

Ter Stegen et Fati vendus définitivement

Mais pas question pour autant de recommencer à dépenser n’importe comment. Sport explique que le direction sportif blaugrana, Deco, a désormais l’intention de financer la venue de stars par la vente d’autres joueurs. Pour cet été, il compte en sacrifier deux, sur lesquels Hansi Flick ne compte plus. Il s’agirait de Marc André ter Stegen, qui a été prêté à Gérone, et d’Ansu Fati, qui pour sa part a été envoyé à l’AS Monaco. Deco espère récupérer de quoi financer au moins la moitié du transfert de Julian Alvarez. Ce qui n’est toutefois pas gagné ter Stegen s’est une nouvelle fois blessé alors que Fati joue peu avec l’ASM, où il est lui aussi victime de pépins… En outre, la valeur des deux joueurs a chuté, le gardien ne valant plus « que » 7 M€ selon Transfermarkt alors que l’ailier est coté à 10 M€…

Mais quoi qu’il en soit, la politique de Deco est louable. Reste à voir s’il sera encore en poste au-delà du 15 mars. Si Joan Laporta est à nouveau élu président du FC Barcelone, il restera en place. Mais si c’est un autre candidat qui est déclaré vainqueur, il quittera son poste…

