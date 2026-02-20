FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour un attaquant, il arrive ce dimanche !

Le FC Barcelone va enregistrer l’arrivée d’un jeune crack anglais de 16 ans qui évoluait à Norwich. Sa visite médicale est prévue dès ce lundi.

Ce vendredi soir, Fabrizio Romano a confirmé sur son compte X que Ajay Tavares (16 ans), jeune talent du Norwich City FC, a donné son accord verbal pour rejoindre le FC Barcelone après une longue période de négociations ; le transfert avait été initialement convenu dès janvier dernier. Selon Romano, Tavares a choisi le club catalan malgré plusieurs approches de clubs allemands, n’acceptant que l’offre des Blaugrana.

Les dernières informations indiquent que l’accord entre les deux clubs est désormais « pratiquement conclu » et que le joueur doit voyager dès dimanche pour passer sa visite médicale dès lundi à Barcelone.

Qui est Ajay Tavares ?

Né le 28 décembre 2009 en Angleterre, Ajay Lopes Tavares est un ailier droit ou attaquant polyvalent formé à Norwich City. Il s’est fait remarquer dans les équipes de jeunes du club, notamment les U18, et a également représenté l’équipe d’Angleterre des moins de 17 ans à plusieurs reprises. Sa progression rapide lui a valu d’être suivi par plusieurs grands clubs européens, mais il a choisi Barcelone comme prochaine étape de sa carrière.

Tavares possède la particularité d’être titulaire d’un passeport portugais, ce qui facilite son transfert à l’étranger avant ses 18 ans, un point crucial qui a permis à Barcelone de finaliser l’accord dans les délais réglementaires.

Une stratégie ambitieuse de recrutement jeunesse

Ce transfert s’inscrit dans une politique claire de Barcelone ces derniers mois : investir massivement dans des jeunes talents prometteurs qui pourront s’épanouir au sein de la célèbre académie de La Masia ou progresser vers l’équipe réserve et, à terme, le premier groupe professionnel. En parallèle à Tavares, le club catalan a conclu plusieurs autres signatures de jeunes joueurs lors de ce mercato hivernal.

La direction sportive de Barcelone voit dans ces prospects une opportunité à la fois sportive et économique : former des joueurs talentueux qui pourraient soit devenir des piliers du club, soit se valoriser sur le marché dans les années à venir.

Perspectives pour Tavares

D’après les sources, il est attendu que Tavares commence son parcours avec les équipes de jeunes ou la réserve de Barcelone avant d’envisager une progression vers des niveaux supérieurs. Sa grande capacité technique, sa polyvalence offensive et ses performances avec les sélections de jeunes le placent comme une des grandes promesses de sa génération.

L’officialisation du transfert est désormais une formalité une fois la visite médicale passée — une étape qui pourrait marquer le début d’une aventure passionnante pour ce talent anglais au cœur du projet blaugrana.