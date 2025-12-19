FC Barcelone Mercato : le Barça tient sa première recrue de l’hiver, c’est une pépite !

Le FC Barcelone a déjà ferré un premier joueur pour le Mercato. Il s’agit d’un prodige anglais qui s’apprête à rejoindre la Masia cet hiver…

Sur un marché hivernal annoncé comme calme, le FC Barcelone ne s’avoue jamais battu dans la quête des talents d’avenir. Alors que Deco avait préparé les supporters à Mercato, les dirigeants blaugranas sont sur le point de surprendre tout le monde en finalisant l’arrivée d’Ajay Tavares, jeune ailier anglais de 15 ans formé à Norwich, selon SPORT. Un recrutement stratégique, symbolisant l’opportunisme et l’intelligence du Barça même en période de vaches maigres. Avec des finances toujours fragiles, la direction du Barça, emmenée par son directeur sportif portugais, a mis la main sur un profil très prometteur pour renforcer La Masia et préparer l’avenir.

Ajay Tavares, 15 ans et déjà tout d’un grand

Formé à Norwich City, cet ailier gauche impressionne par son aisance balle au pied, sa puissance et sa capacité à évoluer également en pointe. À seulement 15 ans, Tavares s’est affirmé auprès des U18 du club anglais et s’est déjà distingué sur la scène internationale, cumulant des sélections avec les jeunes équipes d’Angleterre (U15, U16, U17). Son profil séduit : vitesse, impact, et déjà une réelle expérience malgré son jeune âge. Retrouvez son parcours détaillé et statistiques récentes ici.

Un transfert ficelé avec efficacité

Si les Anglais espéraient le conserver, Tavares a également tapé dans l’œil de plusieurs clubs européens. Mais le FC Barcelone, fort d’une tradition d’intégration de jeunes prometteurs, a su convaincre le joueur et son entourage avec un projet clair et ambitieux. Un élément décisif : le passeport européen d’Ajay, qui lui autorise un transfert dès ses 16 ans, le 28 décembre, sans attendre la majorité. Dès janvier, Tavares est donc attendu pour rejoindre le Barça Atlètic, où il devra s’adapter à l’intensité et aux exigences du jeu catalan. Sous la houlette de Juliano Belletti, l’intégration à la réserve représente le tremplin idéal, comme l’ont prouvé plusieurs autres pépites maison ces dernières saisons à commencer par Lamine Yamal, Pedro ou encore Pau Cubarsi.