Hansi Flick n’est pas vraiment satisfait de la situation du FC Barcelone et s’en est directement pris à un grand nom du vestiaire blaugrana.

Le vestiaire du FC Barcelone a senti le souffle de la discipline. À la reprise de l’entraînement, en début de semaine, Hansi Flick n’a pas caché son mécontentement. Selon Mundo Deportivo, l’entraîneur allemand a passé une heure avec ses joueurs à les interpeller avant de lancer la séance, affichant une exigence maximale et pointant les manquements récents du club. Une manière claire de rappeler à tous que l’heure n’est plus aux compromissions.

João Cancelo, la cible visible

La victime du jour se nomme João Cancelo. D’après AS, le latéral portugais ne répond pas aux attentes du coach. Sa prestation récente, couplée au choix de Flick de titulariser Gerard Martin contre Gérone, a envoyé un signal clair : la confiance envers le latéral portugais commence déjà à s’éroder. Le message est limpide : performance, engagement et discipline ne sont pas négociables, même pour les joueurs les plus renommés.

Dans un effectif riche en individualités, Flick affiche sa volonté de responsabiliser chacun. L’entraîneur allemand du FC Barcelone assume aussi ses responsabilités. Très autocritique sur ses récentes prestations, il a mis en avant l’exigence collective avant tout. Les séances sont désormais un terrain de test : intensité, rigueur tactique et état d’esprit seront scrutés au moindre détail.

Le FC Barcelone sous tension

Pour Cancelo, et peut-être d’autres cadres du vestiaire blaugrana, la marge de manœuvre se réduit. Flick a fait comprendre que les choix sportifs et le positionnement dans le vestiaire se méritent.

Avec cette approche, le FC Barcelone montre qu’il ne tolérera plus l’inconstance. Le mercato à venir pourrait également être influencé par ces tensions internes, car Flick cherche à modeler un effectif capable de répondre à ses standards élevés.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League