FC Barcelone Mercato : le Barça a le choix entre trois serial buteurs pour remplacer Lewandowski

Dans une interview, Thierry Henry a soufflé le nom de trois serial buteurs au FC Barcelone pour remplacer Robert Lewandowski, en fin de contrat cet été.

Légende du football et ancien attaquant du FC Barcelone, Thierry Henry a récemment lancé un message fort à son ancien club : le Barça manque d’un véritable buteur de classe mondiale en pointe. Dans une interview relayée par plusieurs médias, Henry a insisté sur l’importance pour le club catalan de s’offrir un numéro 9 prolifique, capable de convertir les nombreuses occasions créées par les milieux et les ailes catalanes, mais trop souvent gaspillées cette saison.

« Le FC Barcelone a besoin d’un vrai numéro neuf, d’un attaquant de classe mondiale. Je parle de buteurs redoutables comme Victor Osimhen, Erling Haaland ou Harry Kane. Des finisseurs confirmés, pas des espoirs », a affirmé Henry dans des propos repris par le journal Sport. Pour lui, les Catalans ne doivent pas se contenter d’options prometteuses, mais viser des attaquants déjà confirmés et capables de marquer régulièrement dans les grands rendez-vous.

Pourquoi un numéro 9 est essentiel pour Barcelone

Historiquement, Barcelone a souvent construit ses succès autour d’attaquants de classe mondiale capables de transformer des occasions en buts. Des joueurs comme Samuel Eto’o, Rivaldo, Luis Suarez, ou même Robert Lewandowski dans un rôle plus avancé ont souvent fait la différence dans les campagnes de Liga et de Ligue des champions. Aujourd’hui, avec un effectif riche en créateurs de jeu — notamment des talents comme Lamine Yamal, capable de faire des passes décisives de grande qualité — la question n’est plus de créer, mais de finir.

Le constat est simple selon Henry : Barcelone manque de cette « arme fatale » dans la surface adverse. Sans un attaquant capable de marquer régulièrement, même les meilleurs mouvements offensifs risquent de rester stériles, ce qui peut coûter cher au plus haut niveau européen.

Les trois profils cités : Osimhen, Haaland et Kane

Parmi les noms proposés par Henry, trois frappent particulièrement l’imagination :

Victor Osimhen

Actuellement l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe, Osimhen a confirmé sa capacité à scorer au plus haut niveau. Après des saisons remarquables en Serie A puis à Galatasaray, il s’est imposé comme un numéro 9 complet : puissant, rapide et efficace devant le but.

Erling Haaland

Haaland est sans doute l’un des buteurs les plus prolifiques du monde ces dernières saisons. Son sens du but, sa puissance physique et ses statistiques impressionnantes font de lui une cible idéale pour n’importe quel grand club européen.

Harry Kane

Homme d’expérience et finisseur clinique, Kane a prouvé sa constance saison après saison dans l’un des championnats les plus difficiles au monde. Capable de marquer beaucoup de buts mais aussi de participer au jeu collectif, c’est un profil légèrement différent mais tout aussi intéressant.

Les défis pour Barcelone

L’un des principaux obstacles à l’arrivée d’un tel attaquant est la situation financière du club. Barcelone n’est pas dans une position pour rivaliser facilement avec des clubs comme Manchester City ou le Bayern Munich en termes de salaires et de transferts, surtout pour des stars établies. Cela pose donc une équation délicate entre ambition sportive et réalité économique.

Pour autant, l’avis de Thierry Henry illustre un besoin stratégique clair : si Barcelone veut redevenir un prétendant sérieux au titre en Liga et en Ligue des champions, la recherche d’un numéro 9 capable de transformer les occasions en buts pourrait s’avérer essentielle.