FC Barcelone Mercato : Deco a tranché pour Lewandowski et le futur numéro 9 !

Robert Lewandowski, en fin de contrat au FC Barcelone, pourrait finalement rester une saison de plus au Barça. En doublure de luxe d’un nouvel avant-centre…

Le FC Barcelone va-t-il proposer un nouveau contrat à Robert Lewandowski, dont le bail se termine en juin ? Il se murmurait il y a quelques semaines que la direction du club barcelonais avait profité de son séjour en Arabie Saoudite lors de la Supercoupe d’Espagne pour rencontrer plusieurs agents de joueurs, dont Pini Zahavi, et qu’il avait été dit à ce dernier que, malgré les envies de Robert Lewandowski de continuer en Catalogne, même dans un rôle de remplaçant, le Barça ne prolongerait pas son contrat cet été. Une décision avant tout financière puisqu’elle permettra au FCB d’économiser une quarantaine de millions d’euros via le salaire du Polonais. Quelques jours plus tard, sa femme, Anna Lewandowska, avait sous-entendu dans une interview à Onet Pejada relayée par la presse espagnole que la tendance « était clairement au départ. « On verra comment se déroulera la saison à Barcelone parce que ce sera probablement la dernière de mon mari ici, a-t-elle glissé. Alors on profite à fond. On profite de chaque instant, chaque match avec les supporters parce qu’on sait qu’un jour, ça va s’arrêter. Ce qu’il va se passer ? On ne sait pas. Mais c’est le lot d’un grand athlète et nous y sommes préparés ».

Deco veut garder Vlahovic ou Alvarez… et garder Lewandowski !

Les valises sont donc prêtes. Et l’Arabie saoudite, intéressée de longue date, est une destination qui pourrait se préciser. Sauf qu’en cette fin de semaine, ESPN tient un autre discours. Le média annonce en effet que Deco, le directeur sportif du Barça, va proposer au Polonais une prolongation de contrat, avec un salaire revu à la baisse. Une offre qui serait programmée pour ces prochains jours. La volonté du Portugais serait de faire de Lewandowski le back up d’un nouveau buteur. Et pour la recrue, Deco ciblerait deux joueurs : Julian Alvarez, l’Argentin de l’Atlético de Madrid, et Dusan Vlahovic, le Serbe, en fin de contrat à la Juventus Turin. Pas vraiment un scoop, mais une prolongation de Lewandowski serait une surprise.