FC Barcelone Mercato : un international français après Lewandowski, ça va coûter une fortune

Par William Tertrin - 17 Fév 2026, 17:40
💬 Commenter
Selon plusieurs sources spécialisées dans l’actualité des transferts, dont Calciomercato, Marcus Thuram serait sur les tablettes du FC Barcelone pour l’été prochain, dans l’optique de trouver un successeur à Robert Lewandowski.

Lewandowski, qui approche de la fin de son contrat et pourrait quitter le Camp Nou à la fin de la saison, pousse la direction barcelonaise à réfléchir à ses options offensives. Plusieurs pistes ont circulé ces dernières semaines, notamment des noms comme Julian Álvarez ou encore des options déjà présentes dans l’effectif catalan, mais la solidité d’un attaquant expérimenté reste une priorité pour les dirigeants blaugrana.

Thuram, une piste “solide et réaliste” ?

D’après les informations relayées, le profil de Thuram a été identifié comme une solution crédible pour renforcer l’attaque barcelonaise. L’attaquant international français (2 buts en 31 sélections) est apprécié pour sa capacité à jouer comme pointe centrale ou en soutien, sa puissance physique et ses qualités techniques, des atouts qui pourraient faire de lui l’un des protagonistes du projet sportif du Barça.

L’Inter réclame au moins 80 M€

Le club italien de l’Inter Milan, où Thuram évolue actuellement (12 buts en 29 matchs cette saison), ne compte pas laisser partir son avant-centre à un prix trop bas. Selon les rumeurs, l’Inter se montrerait ferme sur l’évaluation du joueur, avec une valeur située autour de 80 millions d’euros minimum pour envisager un transfert.

Cela représenterait un investissement important pour Barcelone, déjà confronté à des contraintes financières fortes ces dernières années — ce qui a parfois limité ses mouvements sur le marché.

Une concurrence européenne ?

En parallèle, d’autres clubs européens auraient également manifesté de l’intérêt pour Thuram lors des derniers marchés, notamment des formations de Premier League, où l’attaquant français a été évoqué comme cible possible dans divers scénarios.

