À LA UNE DU 17 DéC 2025
Par Bastien Aubert - 17 Déc 2025, 00:00
Julian Alvarez (Atlético Madrid)

Courtisé par le PSG et le FC Barcelone au mercato, Julian Alvarez (Atlético Madrid, 25 ans) a annoncé la naissance imminente de son fils Amadeo.

Une phrase, une photo, et tout change. Courtisé par le PSG et le FC Barcelone à l’approche du mercato, Julian Alvarez a fait une annonce très personnelle qui pourrait peser lourd dans ses choix de carrière : l’attaquant argentin va devenir père. Sur son compte Instagram, l’international argentin a dévoilé la naissance imminente de son fils, Amadeo, dans une publication pleine de tendresse, entouré de sa compagne et de son chien blanc. Un message simple, mais chargé de sens, qui n’a pas échappé aux observateurs du mercato.

Amadeo Alvarez va bientôt naître

« Il ne reste plus beaucoup de temps avant les débuts d’Amadeo dans cette grande équipe. On t’attend avec beaucoup d’amour », a écrit Alvarez, visiblement ému par ce tournant majeur de sa vie. Derrière cette annonce people se cache peut-être un véritable message envoyé aux géants européens qui le courtisent. À 25 ans, Alvarez n’est plus seulement un attaquant convoité, il est aussi un futur père, avec tout ce que cela implique en matière de stabilité, de cadre de vie et de projection à long terme. 

De la stabilité avant tout pour son avenir ?

Le PSG ou le FC Barcelone rêvent de l’attirer, mais la question dépasse désormais le simple projet sportif. Dans ce contexte, l’Argentin pourrait privilégier un environnement rassurant et rester à l’Atlético Madrid, un club capable d’offrir de la continuité, où il a déjà tout ses repères loin des bouleversements constants. 

FC BarcelonePSG

