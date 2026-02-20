OL Mercato : le FC Barcelone fonce sur Fofana, une offre XXL en préparation ?

Proche d’un retour à la compétition avec l’OL, Malick Fofana continue d’attirer malgré une saison tronquée par les blessures. Le FC Barcelone est toujours très chaud sur le dossier.

Alors que la saison 2025-2026 se poursuit en Europe, un nom revient avec insistance dans les rumeurs mercato : Malick Fofana, ailier belge de Olympique Lyonnais. À seulement 20 ans, le gaucher de talent est cité comme une cible plausible pour le FC Barcelone lors du prochain marché estival des transferts, avec une valorisation estimée autour de 30 millions d’euros. Déjà très observé l’été dernier, il avait été cité chez des gros clubs, comme Liverpool ou le Bayern.

Arrivé à Lyon en janvier 2025 en provenance du KAA Gent, Fofana s’est rapidement imposé comme l’une des révélations offensives de Ligue 1. Lors de sa première saison complète, il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues, confirmant son potentiel comme l’un des jeunes talents européens à suivre.

Cependant, la saison en cours a été marquée par une blessure à la cheville, survenue en octobre, qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Malgré sa participation limitée – 9 apparitions en Ligue 1 cette saison – son profil continue d’attirer les recruteurs, et il devrait revenir sur les terrains d’ici peu.

Pourquoi Barcelone s’intéresse à lui

Selon les informations d’Ekrem Konur, le Barça suit de près Fofana non seulement pour son talent pur, mais aussi pour les conditions financières potentiellement attractives. Une somme d’environ 30 millions d’euros est évoquée, une valeur considérée comme « raisonnable » dans le contexte économique actuel du club espagnol.

Cette approche s’inscrit dans une stratégie plus large des Blaugrana, qui doivent faire face à des règles strictes de fair-play financier imposées par LaLiga – la fameuse règle 1:1, selon laquelle le club doit générer des revenus pour équilibrer ses dépenses. Pour concrétiser un éventuel transfert de Fofana, Barcelone pourrait donc être contraint de faire d’abord partir des joueurs de sa propre équipe, afin de libérer de la marge salariale et des ressources financières.

Le contexte économique de Lyon

De son côté, l’Olympique Lyonnais traverse une période de réorganisation financière, marquée par des efforts pour remettre les comptes à flot après plusieurs exercices difficiles. Cette situation pourrait pousser le club rhodanien à écouter les offres pour ses meilleurs éléments, Fofana inclus, malgré un contrat courant jusqu’en 2028.

Dans ce cadre, Lyon valorise clairement son jeune ailier, et les discussions pourraient se faire autour de 30 millions d’euros, voire plus si plusieurs clubs se positionnent sur le dossier.

Un avenir prometteur

Qu’il s’agisse d’un transfert au FC Barcelone ou d’un autre grand club européen, Malick Fofana est clairement l’un des talents offensifs les plus suivis pour l’été 2026. Sa vitesse, sa créativité et sa capacité à finir les actions en font une option séduisante pour les équipes souhaitant renforcer leur aile gauche à moindre coût.