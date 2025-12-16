Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Pisté par le FC Barcelone au mercato, Malick Fofana (20 ans) semble avoir déjà son successeur au sein de l’OL. Et ce, avant même l’ouverture officielle du mercato hivernal le 1er janvier prochain.

Alors que le FC Barcelone surveille de près Malick Fofana au mercato, l’OL semble déjà avoir anticipé un possible départ. Paulo Fonseca dispose d’une alternative crédible et prometteuse : Afonso Moreira (20 ans), recruté l’été dernier pour seulement 2 millions d’euros. L’ailier portugais, aligné sur le couloir gauche, impressionne par sa percussion et son énergie, offrant une solution efficace là où Fofana brillait auparavant.

Cette saison, malgré un temps de jeu légèrement inférieur (735 minutes contre 884 pour Fofana toutes compétitions confondues), Afonso affiche des statistiques plus convaincantes : 4 buts et 4 passes décisives, contre 2 réalisations et 1 offrande pour le Belge. Plus révélateur encore, le jeune Portugais a délivré 16 passes clés, contre 13 pour Fofana avant sa blessure à la cheville. Même si Malick reste plus adroit dans le dribble (13 réussis contre 7 pour Afonso), l’ancien joueur du Sporting Clube semble s’imposer comme un choix crédible pour Fonseca.

« Afonso Moreira peut rivaliser avec Malick Fofana »

Le coach lyonnais ne cache pas sa satisfaction : « Je connais bien le Portugal mais lui, je ne le connaissais pas. C’était un jeune joueur qui n’a jamais évolué à ce niveau. Il avait peut-être disputé un seul match avec l’équipe A du Sporting. C’était pour le futur de l’OL. La vérité, c’est qu’en l’absence de Malick, on a eu besoin de le faire jouer. Et sa réponse sur le terrain a vraiment été très positive. Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il peut rivaliser avec Malick Fofana. Quand on a commencé, Malick était à un autre niveau. Afonso s’est élevé à ce stade. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe. »

Dans ce contexte, un départ de Malick Fofana pour des raisons financières ou pour répondre aux sirènes du Barça n’est désormais plus à exclure.