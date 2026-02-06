OL : Fonseca lâche deux grandes nouvelles avant le FC Nantes, les supporters aux anges !

L’OL est décidément en plein rêve. Outre les 11 victoires de suite, Paulo Fonseca a évoqué son avenir et donné des nouvelles de Malick Fofana, qui s’apprête à signer son grand retour.

Malick Fofana bientôt de retour : un atout offensif très attendu

Absent des terrains depuis plus de trois mois et demi après une grosse entorse de la cheville droite, Malick Fofana (20 ans) voit enfin le bout du tunnel. Ce matin, l’ailier belge a repris l’entraînement, s’offrant une séance individuelle, sous les yeux attentifs du staff rhodanien. La nouvelle a été confirmée par Paulo Fonseca en conférence de presse avant le match contre le FC Nantes : “Je pense que d’ici 2 à 3 semaines, il sera avec le groupe.” Un retour majeur pour l’OL : avec déjà 12 matches disputés cette saison (2 buts, 1 passe décisive), le n°11 lyonnais s’annonce clé dans la course aux objectifs.

Paulo Fonseca, architecte de la renaissance lyonnaise

Arrivé dans un contexte tendu, Paulo Fonseca a transformé l’OL. Son impact est visible : défense plus solide, attaque mieux articulée, jeunes joueurs mis en lumière. Grâce à ses choix et à la cohésion retrouvée, Lyon est aujourd’hui installé à la quatrième place, à égalité de points avec l’OM, et poursuit son chemin en Coupe de France. L’entraîneur portugais a redonné confiance à tout un groupe, inversant la tendance après un été mouvementé.

Un projet collectif qui séduit Fonseca sur la durée

Les bons résultats attirent forcément les regards. Pourtant, Fonseca se veut clair : il est pleinement investi dans le projet lyonnais. “Je me sens très bien ici. L’atmosphère est incroyable, ce n’est pas seulement l’équipe.” À 52 ans, le technicien reste fidèle à ses convictions et à l’OL, affirmant qu’aucune offre d’ailleurs ne viendrait bouleverser sa motivation actuelle. « C’est au club de décider si je peux prolonger ou non, et nous en discuterons si l’intention est là », a ajouté le technicien sous contrat jusqu’en juin 2027.

Un staff soudé, moteur de la dynamique lyonnaise

Le secret de la réussite de Fonseca ? Une confiance inébranlable avec son staff et la direction. Il souligne la qualité des échanges avec Benjamin Charier, responsable du recrutement qu’il décrit comme “le meilleur scout avec lequel j’ai travaillé”, mais aussi avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger. Cette entente permet au projet OL d’être solide, humain et orienté vers un avenir prometteur.

Le modèle lyonnais inspire et redonne espoir

Porté par la lucidité de Fonseca et l’enthousiasme d’un groupe retrouvé, l’Olympique Lyonnais affiche une résilience rare. Alors que le retour de Fofana se précise et que la cohésion du staff ne faiblit pas, l’OL incarne un exemple de reconstruction inspirant dans le football français, quelques mois après sa decsente aux enfers avec la descente en Ligue 2 prononcée par la DNCG.