En quête d’un ailier capable de dynamiter son couloir gauche, surtout en cas de départ de Malick Fofana, l’OL a ciblé Benjamin Dominguez au mercato. À 22 ans, l’Argentin de Bologne pourrait devenir l’un des dossiers chauds de l’hiver.

Paulo Fonseca va-t-il réussir un nouveau coup à la Afonso Moreira ? Après avoir révélé l’ancien joueur du Sporting en première partie de saison, l’entraîneur de l’OL souhaite répéter l’opération avec un autre profil prometteur. Surtout si le départ de Malick Fofana venait à s’accélérer. Selon la presse italienne, son nom figure désormais en haut de la short-list offensive de l’OL : Benjamin Dominguez, ailier gauche argentin sous contrat avec Bologne.

La situation du joueur plaide en faveur d’un départ. Cette saison, Dominguez cire le banc avec les Rossoblu, une frustration qui alimente clairement ses envies d’ailleurs. À Lyon, le staff estime que son profil explosif, sa percussion et sa capacité à provoquer en un contre un correspondent parfaitement au projet de Fonseca. Les Gones aimeraient l’accueillir dès le début de l’année 2026.

L’OL chaud sur Dominguez

Le dossier s’annonçait pourtant complexe il y a encore quelques jours. Les premières rumeurs faisaient état d’un intérêt prononcé de River Plate, mais aussi de l’AS Rome. Un obstacle de taille pour l’OL. Sauf que, selon Tuttomercato, Benjamin Dominguez et ses agents ne discutent actuellement pas avec le club romain. Une information capitale : Lyon serait aujourd’hui la seule piste européenne concrète du joueur.

La concurrence reste néanmoins bien réelle. Elle est simplement 100% argentine. River Plate, évidemment, mais aussi Talleres, souhaitent rapatrier l’ailier gauche au pays. Un retour en Argentine pourrait séduire Dominguez, sauf si celui-ci privilégie la poursuite de sa progression sur le Vieux Continent. Pour l’OL, une fenêtre s’ouvre donc. D’autant que Bologne n’est pas fermé à l’idée de s’en séparer dès le prochain mercato. Un transfert à un montant inférieur à 10 millions d’euros est jugé faisable. Et compte tenu des contraintes financières lyonnaises, un prêt avec option d’achat apparaît comme une solution crédible pour convaincre la formation italienne sans déséquilibrer le plan budgétaire.