OM, OL Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour le prix d’Abdelli !

On sait ce que le SCO d’Angers réclamerait pour accepter de se séparer d’Himad Abdelli cet hiver.

Depuis plusieurs jours, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais se livrent un duel sur le marché des transferts pour la signature d’Himad Abdelli, à qui il ne reste plus que six mois de contrat à Angers. Si le milieu de terrain algérien aurait déjà trouvé un accord de principe avec les deux clubs, l’un d’eux devra encore s’entendre avec le SCO pour finaliser l’opération.

Angers ne veut pas se laisser faire pour Abdelli

Mais le club angevin ne compte pas brader son joueur malgré qu’il arrive en fin de contrat en juin prochain. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’actuel 10e de Ligue 1 réclamerait entre 3,8 et 4,7 millions d’euros et un intéressement sur une éventuelle future revente pour l’international algérien.

Un prix que les Marseillais et les Gones ne seraient pour le moment pas prêts à débourser pour l’international algérien, toujours d’après Mohamed Toubache-Ter. « Pour finir sur le dossier Abdelli, aucun club ne compte mettre la somme demandée par le board angevin et c’est tout à fait normal… Faudrait être fou pour mettre une somme conséquente alors que le joueur se verra être gratuit dans six mois », a lâché l’insider sur X.