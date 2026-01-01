À LA UNE DU 1 JAN 2026
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
[22:09]FC Nantes Mercato : plutôt un défenseur ou un milieu comme ultime recrue ?
[21:40]OM : un membre du staff mis à l’écart !
[21:03]ASSE Mercato : Kilmer Sports active une piste pour remplacer Larsonneur
[20:31]Stade Rennais Mercato : un premier départ hivernal se précise, un renfort s’éloigne
[19:59]FC Barcelone : Lamine Yamal de nouveau blessé ?
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 22:33
Himad Abdelli (Angers SCO)
L’OM devancerait désormais l’OL dans le dossier Himad Abdelli (Angers SCO).

L’avenir d’Himad Abdelli est l’un des dossiers les plus chauds du mercato hivernal en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, l’Algérien pourrait quitter le club d’Anjou dès cet hiver et intéresserait particulièrement l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

L’OM a pris les devants dans le dossier Abdelli

Si l’OL semblait en pole dans ce dossier depuis plusieurs jours, la donne aurait changé. Selon les informations de La Minute OM, Marseille devancerait désormais le club rhodanien pour s’attacher les services d’Himad Abdelli, grâce à des avancées significatives dans les négociations. L’intervention de Medhi Benatia aurait été déterminante dans l’accélération des discussions, le directeur sportif marseillais travaillant sans relâche pour conclure cette belle opération.

Pour rappel, le joueur de 26 ans et l’OM auraient déjà trouvé un accord de principe pour une arrivée cet hiver.

