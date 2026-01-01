OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’OM devancerait désormais l’OL dans le dossier Himad Abdelli (Angers SCO).

L’avenir d’Himad Abdelli est l’un des dossiers les plus chauds du mercato hivernal en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, l’Algérien pourrait quitter le club d’Anjou dès cet hiver et intéresserait particulièrement l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.

L’OM a pris les devants dans le dossier Abdelli

Si l’OL semblait en pole dans ce dossier depuis plusieurs jours, la donne aurait changé. Selon les informations de La Minute OM, Marseille devancerait désormais le club rhodanien pour s’attacher les services d’Himad Abdelli, grâce à des avancées significatives dans les négociations. L’intervention de Medhi Benatia aurait été déterminante dans l’accélération des discussions, le directeur sportif marseillais travaillant sans relâche pour conclure cette belle opération.

Pour rappel, le joueur de 26 ans et l’OM auraient déjà trouvé un accord de principe pour une arrivée cet hiver.