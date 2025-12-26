OM, OL, LOSC, Stade Rennais Mercato : un club en pole, un autre se retire pour Abdelli

Alors que l’OL serait en pole pour s’attacher les services d’Himad Abdelli, le Stade Rennais se serait retiré du dossier.

Himad Abdelli attise les convoitises en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, le milieu de terrain algérien pourrait quitter le club angevin dès cet hiver. Plusieurs cadors de Ligue 1 se sont positionnées sur son profil, parmi lesquelles l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le LOSC et le Stade Rennais.

Abdelli n’ira pas à Rennes

Mais l’un de ces clubs de Ligue 1 ne ferait plus partie des prétendants pour recruter l’ancien joueur du Havre cet hiver. Il s’agit du Stade Rennais. Une information révélée par l’insider Mohamed Toubache-Ter et le journaliste de Ouest-France Guillaume Lainé sur X.

L’OL en pole

À l’heure actuelle, c’est l’OL qui tiendrait la corde dans ce dossier, comme révélé par Daniel Riolo. « L’OL a de l’avance sur l’OM dans les discussions. Ça ne se décidera pas avant janvier. Ça ne devrait pas traîner, ça se décidera début janvier. C’est ce qu’a dit le joueur », a lâché le journaliste dans l’After Foot sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, Himad Abdelli et le club rhodanien auraient déjà trouvé un accord sur les bases d’un contrat.