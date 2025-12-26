À LA UNE DU 26 DéC 2025
[10:14]Stade Rennais : les pistes de Rennes pour le mercato hivernal
[09:47]Revue de presse espagnole : une recrue en approche au Barça, le Real Madrid tient son premier renfort de l’été
[09:19]OM Mercato : Greenwood vers un départ, Longoria et Benatia fixent un prix fou
[08:52]ASSE Mercato : la première signature de l’hiver est connue !
[08:25]FC Nantes Mercato : la priorité des Kita après Machado et Cabella a fuité !
[07:58]Maroc – Mali : on sait si Aguerd (OM) et Hakimi (PSG) seront titulaires
[07:30]OM, OL, LOSC, Stade Rennais Mercato : un club en pole, un autre se retire pour Abdelli
[07:00]RC Lens : Oughourlian a lâché un petit tacle caché au PSG et à l’OM
[06:00]ASSE : un choix fort de Kilmer résonne jusqu’au Maroc… à la CAN
[05:00]OM Mercato : et si Marseille relançait Roony Bardghji au FC Barcelone cet hiver ?
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, OL, LOSC, Stade Rennais Mercato : un club en pole, un autre se retire pour Abdelli

Par Fabien Chorlet - 26 Déc 2025, 07:30
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)

Alors que l’OL serait en pole pour s’attacher les services d’Himad Abdelli, le Stade Rennais se serait retiré du dossier.

Himad Abdelli attise les convoitises en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, le milieu de terrain algérien pourrait quitter le club angevin dès cet hiver. Plusieurs cadors de Ligue 1 se sont positionnées sur son profil, parmi lesquelles l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le LOSC et le Stade Rennais.

Abdelli n’ira pas à Rennes

Mais l’un de ces clubs de Ligue 1 ne ferait plus partie des prétendants pour recruter l’ancien joueur du Havre cet hiver. Il s’agit du Stade Rennais. Une information révélée par l’insider Mohamed Toubache-Ter et le journaliste de Ouest-France Guillaume Lainé sur X.

L’OL en pole

À l’heure actuelle, c’est l’OL qui tiendrait la corde dans ce dossier, comme révélé par Daniel Riolo. « L’OL a de l’avance sur l’OM dans les discussions. Ça ne se décidera pas avant janvier. Ça ne devrait pas traîner, ça se décidera début janvier. C’est ce qu’a dit le joueur », a lâché le journaliste dans l’After Foot sur les ondes de RMC Sport. Pour rappel, Himad Abdelli et le club rhodanien auraient déjà trouvé un accord sur les bases d’un contrat.

OLOMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM, Stade Rennais