OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 14:00
Himad Abdelli (Angers SCO)

Il existerait un accord contractuel entre Himad Abdelli (Angers SCO) et l’OL.

L’avenir d’Himad Abdelli va être l’un des dossiers les plus chauds du mercato en Ligue 1. En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, le milieu de terrain algérien attire les convoitises. L‘Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. seraient notamment sur les rangs de l’ancien Havrais, auteur de 2 buts en 13 matchs de championnat cette saison.

Accord trouvé entre Abdelli et l’OL !

S’il donnerait sa préférence à l’OM, Himad Abdelli discuterait surtout avec l’OL. Selon L’Équipe, un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre le joueur de 26 ans et le club rhodanien. Il reste désormais à Lyon de trouver un terrain d’entente avec Angers, qui réclamerait entre 3 et 4 millions d’euros pour laisser partir son joueur cet hiver.

En quête d’un ou deux milieux de terrain cet hiver, les dirigeants marseillais vont donc devoir s’activer s’ils veulent devancer leurs homologues lyonnais dans ce dossier. De son côté, le Stade Rennais semble distancé dans cette course.

