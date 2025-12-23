Mercato : l’OM veut torpiller l’OL pour Abdelli, qui aurait déjà fait son choix !

C’était déjà évoqué à de nombreuses reprises, mais l’Olympique de Marseille se lance bel et bien à la poursuite d’Himad Abdelli, révélation d’Angers et cible numéro un du mercato hivernal. L’OL avait une longueur d’avance, la bataille s’annonce désormais explosive pour un joueur qui est en train de s’imposer comme la plus grosse attraction de l’hiver en Ligue 1.

Himad Abdelli, le chef d’orchestre d’Angers en pleine lumière

À 26 ans, Himad Abdelli s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus complets de Ligue 1. Passé par Le Havre, il a confirmé à Angers tout son potentiel technique, sa vision et sa maturité. Cette saison, déjà 13 matchs au compteur et deux buts, des statistiques tout de même assez timides. Véritable leader dans une équipe d’Angers bien calée en première moitié de tableau, l’international algérien affole déjà les plus grands clubs, comme le souligne la ruée de prétendants sur le SCO.

OM ou OL, Abdelli aurait déjà fait son choix

Selon Foot Mercato, les deux Olympiques se livrent une lutte serrée en coulisses. L’OM, déterminé à renforcer son milieu, multiplie les contacts afin de s’offrir Abdelli dès cet hiver. De son côté, l’OL rêve d’appuyer son renouveau avec un meneur technique de ce calibre et avance également sur le dossier. Son nom circule même à l’étranger, mais l’intensité du débat autour d’une arrivée à Marseille ne cesse de monter.

Abdelli, concentré avec l’Algérie pour la CAN, veut rapidement lever le voile sur son avenir au lieu de laisser durer le suspense. De plus, selon La Minute OM, Abdelli aurait même donné sa priorité à Marseille plutôt qu’à Lyon. Reste à voir si cela se confirme, ou non…

🚨Suite de notre info, Himad Abdelli donne sa préférence à Marseille ! https://t.co/z4HZNEEctK — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 23, 2025

Décision imminente : un avenir en Ligue 1 ou à l’étranger ?

L’enjeu est colossal pour Abdelli. Dès le 1er janvier, il sera libre de s’engager où il le souhaite. L’OM et l’OL sont en première ligne pour attirer le stratège angevin, mais le duel entre les deux clubs tient en haleine tout le championnat. Le FC Séville reste aussi à l’affût, prêt à bousculer la donne dans les dernières heures du mercato.

La tension grimpe, Marseille s’enflamme

Pour Angers, le départ d’Abdelli paraît inéluctable, même s’il y a une volonté évidente de le conserver. Côté supporters de l’OM et de l’OL, c’est l’impatience qui domine. Le moindre signal sur son avenir provoque un raz-de-marée de réactions, renforçant la ferveur autour de ce bras de fer. Sa décision, attendue avant la clôture du mercato, pourrait bouleverser l’équilibre de la Ligue 1.

Abdelli, maître du suspense hivernal

Quel Olympique réussira à séduire la sensation angevine ? Le choix d’Himad Abdelli tiendra en haleine tout le football français jusqu’au bout. Un dossier brûlant, des clubs historiques en duel, et une décision qui pourrait faire basculer la hiérarchie du championnat cet hiver.