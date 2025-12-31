À LA UNE DU 31 DéC 2025
[14:42]Real Madrid : Mbappé s’est blessé, le verdict est déjà tombé !
[14:22]ASSE : encore des bonnes et des mauvaises nouvelles pour Horneland avant Le Mans
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !
[13:30]RC Lens : Sage annonce un forfait pour Toulouse et un premier objectif pour 2026
[13:00]OM Mercato : lutte intense pour un milieu pas encore majeur et déjà coté 17 M€
[12:34]OL : Endrick se distingue déjà… à table !
[12:16]PSG Mercato : ça se précise pour Chérif (Angers)
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 14:00
💬 Commenter
Himad Abdelli (Angers SCO)
Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Après l’OL, Himad Abdelli (OM) aurait aussi trouvé un accord de principe avec l’OM.

En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, Himad Abdelli fait l’objet d’une véritable bataille entre plusieurs cadors de Ligue 1, parmi lesquels l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC. Annoncé proche de l’OL depuis plusieurs jours, le milieu de terrain algérien aurait déjà trouvé un accord avec le rhodanien.

Ça avance aussi entre Abdelli et l’OM !

Mais il n’y a pas qu’avec l’OL qu’Himad Abdelli aurait un accord contractuel. Il y aurait aussi avec l’OM. Selon les informations de La Tribune Olympienne, confirmées par Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 26 ans et le club olympien seraient parvenus à un accord de principe.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Alors que les deux Olympiques doivent désormais trouver un accord avec Angers, Mohamed Toubache-Ter précise que le club angevin « s’étonne de voir des clubs prendre attache avec le joueur et son entourage sans prendre la peine de les contacter en premier. »

OLOMStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, OM, Stade Rennais