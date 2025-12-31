OM, OL, Stade Rennais Mercato : un nouvel accord est tombé dans le dossier Abdelli !

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Après l’OL, Himad Abdelli (OM) aurait aussi trouvé un accord de principe avec l’OM.

En fin de contrat en juin prochain avec le SCO d’Angers, Himad Abdelli fait l’objet d’une véritable bataille entre plusieurs cadors de Ligue 1, parmi lesquels l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais et le LOSC. Annoncé proche de l’OL depuis plusieurs jours, le milieu de terrain algérien aurait déjà trouvé un accord avec le rhodanien.

Ça avance aussi entre Abdelli et l’OM !

Mais il n’y a pas qu’avec l’OL qu’Himad Abdelli aurait un accord contractuel. Il y aurait aussi avec l’OM. Selon les informations de La Tribune Olympienne, confirmées par Mohamed Toubache-Ter, le joueur de 26 ans et le club olympien seraient parvenus à un accord de principe.

Alors que les deux Olympiques doivent désormais trouver un accord avec Angers, Mohamed Toubache-Ter précise que le club angevin « s’étonne de voir des clubs prendre attache avec le joueur et son entourage sans prendre la peine de les contacter en premier. »