À la tête d’un collectif rajeuni et conquérant, Paulo Fonseca cristallise éloges… et interrogations sur l’après. Un dirigeant influent du Portugal s’invite désormais dans le débat sur la longévité de cette belle histoire à l’OL.

Cinq victoires consécutives, une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France et une série de onze matches sans défaite : Paulo Fonseca a transformé l’OL depuis son arrivée. Le contexte n’était pas simple : finances serrées, effectif en reconstruction, quelques cadres partis, place à la jeunesse et aux nouveaux repères à créer. Le banc lyonnais n’a pas vacillé. Bien au contraire, le technicien portugais a su métamorphoser le groupe, lui insufflant rigueur, ambition et énergie.

Le vestiaire suit, les résultats parlent. La dynamique enclenchée rappelle que malgré les incertitudes de l’automne, l’OL reste une place forte du football français. Fonseca rayonne, sa gestion est saluée, l’image du club retrouve de l’éclat. Et au Portugal, ses performances n’échappent à personne.

Un avis tranché venu du Portugal

Pedro Alves, actuel directeur général au sein du championnat portugais, connaît bien Fonseca pour avoir travaillé à ses côtés à Braga. Son jugement, tranchant, pose question sur la durée de l’idylle entre l’entraîneur et Lyon. Il n’y va pas par quatre chemins : « Paulo a été l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière, sans aucun doute. C’est une personne extraordinaire qui a une capacité hors du commun à expliquer ce qu’il attend du jeu. Son grand secret, à mon avis, c’est sa façon de travailler pendant la semaine… Il ne restera pas longtemps à Lyon, pour de bonnes raisons. »

Des propos forts, qui mettent autant en lumière le talent du coach lyonnais que la perspective de le voir jouer rapidement l’attractivité ailleurs, même avec un contrat courant officiellement jusqu’en 2027.

Les méthodes Fonseca au cœur de la réussite lyonnaise

Sa patte est visible jusque dans le moindre détail. Fonseca privilégie l’échange, prône la pédagogie et transmet sa vision du jeu avec une clarté rarement atteinte. Au-delà des entraînements, il veille chaque semaine à forger un socle de confiance et d’adhésion. L’adhésion du vestiaire, essentielle dans la construction d’une nouvelle équipe, s’accompagne d’une foi totale en ses choix et ses consignes.

Cette exigence, couplée à l’écoute, permet aux jeunes lyonnais d’exploser et aux recrues de vite trouver leur place. Fonseca incarne plus qu’un entraîneur classique : il est le garant du projet, un guide dont l’empreinte dépasse la simple tactique de match.

Dans un football hexagonal qui bouge, la place d’un coach aussi influent attire forcément regards et convoitises, à l’image des nombreux mouvements qui ont marqué cet hiver, qu’il s’agisse de stars ou de cadres, à l’instar de la situation de N’Golo Kanté.

Vers un futur loin du Rhône ?

La question du futur de Paulo Fonseca ne cesse donc de hanter couloirs et tribunes. Pour Pedro Alves, la réussite du Portugais le rend presque inévitablement appelé à de nouveaux projets, plus grands ou tout simplement différents. Un point de vue partagé par nombre d’observateurs, notamment au vu de la jeunesse de l’effectif lyonnais, des aléas économiques et de la fragilité du modèle en place.

Le débat reste ouvert : Fonseca a-t-il déjà laissé une trace qui dépasse le simple mandat ? Son aventure lyonnaise ne fait que débuter, mais l’Europe du football est attentive. Les supporters, eux, espèrent prolonger la parenthèse enchantée le plus longtemps possible, tout comme beaucoup guettent les prochaines officialisations, à l’image de l’annonce médiatisée d’un transfert de star vers Fenerbahçe.

Reste l’inconnue du calendrier. Fonseca saura-t-il résister à l’appel d’un nouveau défi, ou Lyon parviendra-t-il à convaincre son meneur de poursuivre plus longtemps cette belle histoire ? Si la question marque déjà les esprits au Portugal, elle anime désormais les discussions de tout un club. Et laisse planer un suspense que seule la suite de la saison pourra trancher.