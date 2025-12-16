À LA UNE DU 16 DéC 2025
Par Bastien Aubert - 16 Déc 2025, 13:05
N'Golo Kanté en Bleu
Si N’Golo Kanté ne fait pas forcément partie des priorités initiales de l’OM au mercato hivernal, le joueur de 34 ans pourrait le devenir eu égard à sa situation contractuelle favorable. 

Et si le dossier N’Golo Kanté reprenait vue à l’OM ?  À 34 ans, le champion du monde 2018 est toujours un cadre à Al-Ittihad mais sa situation à l’instant T permet de rêver. Arrivé en 2023, le milieu français est engagé jusqu’en juin 2026, mais aucune prolongation n’a encore été signée, malgré la volonté affichée du club de le conserver au moins une saison supplémentaire. En interne, Al-Ittihad assure vouloir poursuivre l’aventure avec Kanté. Une offre d’un an, assortie d’une année supplémentaire en option, est actuellement en cours de validation. Particularité du dossier : le budget du contrat dépend directement du PIF, le fonds public d’investissement saoudien, et non du seul club de Djeddah. Les dirigeants ont donc choisi de faire valider les contours financiers par la Ligue saoudienne avant même de transmettre officiellement la proposition au joueur et à son entourage.

Plusieurs clubs de L1 surveillent Kanté 

Un détail administratif en apparence, mais qui crée un flou réel. Car en attendant, Kanté n’a toujours rien signé. Et ce flottement n’a pas échappé aux observateurs du marché. Selon L’Équipe, plusieurs clubs surveillent de près la situation, prêts à tenter un coup si une fenêtre s’ouvre. Des formations saoudiennes concurrentes, mais aussi anglaises et françaises, se sont déjà renseignées, même si les chances de réussite restent faibles tant qu’Al-Ittihad ne souhaite pas ouvrir la porte à un départ anticipé. Ce n’est pas la première fois que le nom de Kanté circule ainsi. L’été dernier déjà, Al-Qadsiah et Al-Hilal avaient tenté leur chance, tout comme l’AS Monaco et le Paris FC en France. 

Il coche toutes les cases à l’OM

Et l’OM ? Le club phocéen, qui a déjà manqué le dossier par le passé, pourrait bien refaire surface si le contexte devient plus favorable. Toujours selon L’Équipe, la position du joueur est claire en privé. Sa situation n’a pas fondamentalement évolué, mais si une approche sérieuse et séduisante arrive sur la table, N’Golo Kanté se dit prêt à l’écouter. Une ouverture mesurée, mais réelle, qui suffit à rallumer la flamme du côté de la Canebière. À Marseille, personne ne parle encore d’offensive imminente. Mais dans un mercato où les opportunités de très haut niveau sont rares, le nom de Kanté coche toutes les cases du « coup de marché ». Expérience, leadership, fiabilité, et un statut contractuel qui pourrait évoluer rapidement. Le dossier est loin d’être simple, mais une chose est sûre : après l’avoir raté dans le passé, l’OM ne peut pas avoir totalement tourné la page.

