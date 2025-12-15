À LA UNE DU 15 DéC 2025
OM – Monaco : Rothen crie à l’injustice, l’OM s’étrangle… et le PSG aussi !

Par Laurent Hess - 15 Déc 2025, 20:20
Jérôme Rothen sont tous les deux revenus sur le but refusé à Lamine Camara hier lors de la victoire de l’OM contre l’AS Monaco. Sans prendre de gants…

La victoire de l’OM hier soir contre l’AS Monaco (1-0) a été entachée par un but refusé à Lamine Camara pour une position de hors jeu de Folarin Balogun. Les joueurs monégasques s’étaient plaint de la décision de François Letexier et ce lundi, la Direction de l’arbitrage de la FFF contredit la décision de l’arbitre. Dans son communiqué, elle indique que la situation «relève d’une « zone grise » dans la mesure où plusieurs critères d’interprétation existent», en précisant qu’au vu du placement des joueurs, «il n’est pas clairement erroné d’estimer que la position de ce dernier a influencé la capacité du défenseur à jouer le ballon. Ainsi, la décision d’annuler le but peut ne pas être considérée comme une « erreur manifeste » au sens du protocole de l’assistance vidéo, même si celle d’accorder le but aurait également pu être naturellement envisagée».

Di Meco n’a pas voulu enfoncer Letexier

Sur RMC, Eric Di Meco n’a pas chargé M. Letexier mais les règlements… « Cette règle du hors-jeu passif est anti-foot, car il n’y a jamais de hors-jeu passif. Avec cette histoire, les arbitres se sont mis dans une merde ! », a glissé l’ancien défenseur de l’OM. Et Jérôme Rothen, lui, a exprimé un avis bien plus catégorique. « Si ce but avait été marqué par l’OM ou le PSG, je suis persuadé qu’il aurait été accordé. Pour l’ASM, ça ne fait pas de bruit. Cette erreur est inadmissible, c’est terrible pour le foot ». Un avis bien tranché que l’OM appréciera, et le PSG aussi !

