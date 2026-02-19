Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

S’il pourrait prolonger à l’Atlético Madrid, malgré une saison en dents de scie, Julian Alvarez (26 ans) rêve d’un autre cador européen au mercato estival.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Julián Álvarez (26 ans) aurait une préférence claire en cas de départ : le FC Barcelone. Une révélation signée Sport qui pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival.

Un avenir encore flou à Madrid

Malgré une saison en dents de scie sous les couleurs de l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin de 26 ans conserve une belle cote sur le marché. Les Colchoneros souhaitent toujours le prolonger et sécuriser son avenir dans la capitale espagnole. Preuve de son importance : il a inscrit le premier but de son équipe hier à Bruges, sur penalty, lors du barrage aller de Ligue des champions (3-3).

Le FC Barcelone dans le cœur

Mais en coulisses, la situation reste ouverte. Selon la presse catalane, Alvarez verrait d’un très bon œil un transfert vers le Barça s’il devait quitter l’Atlético. Un choix fort, alors que le PSG a également été associé à son nom ces derniers mois. Pourquoi le FC Barcelone ? Le projet sportif, l’ADN offensif et la perspective d’un rôle central dans l’attaque blaugrana pèseraient dans la balance. De quoi compliquer sérieusement les plans parisiens.

Le PSG toujours en embuscade ?

Le PSG, en quête de renforts offensifs capables d’élever le niveau européen, suit le dossier avec attention. Mais la préférence du joueur pourrait faire la différence au moment décisif. Reste une inconnue majeure : l’Atlético Madrid acceptera-t-il d’ouvrir la porte cet été, ou parviendra-t-il à convaincre son attaquant de prolonger ? Le mercato estival est encore loin et Alvarez en est déjà l’un des grands acteurs…

Le calendrier de fin de saison du PSG :

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League