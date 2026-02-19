À LA UNE DU 19 FéV 2026
FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 12:22
💬 Commenter
Julian Alvarez (Atlético Madrid)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

S’il pourrait prolonger à l’Atlético Madrid, malgré une saison en dents de scie, Julian Alvarez (26 ans) rêve d’un autre cador européen au mercato estival.

Annoncé dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, Julián Álvarez (26 ans) aurait une préférence claire en cas de départ : le FC Barcelone. Une révélation signée Sport qui pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival.

Un avenir encore flou à Madrid

Malgré une saison en dents de scie sous les couleurs de l’Atlético Madrid, l’attaquant argentin de 26 ans conserve une belle cote sur le marché. Les Colchoneros souhaitent toujours le prolonger et sécuriser son avenir dans la capitale espagnole. Preuve de son importance : il a inscrit le premier but de son équipe hier à Bruges, sur penalty, lors du barrage aller de Ligue des champions (3-3).

Le FC Barcelone dans le cœur

Mais en coulisses, la situation reste ouverte. Selon la presse catalane, Alvarez verrait d’un très bon œil un transfert vers le Barça s’il devait quitter l’Atlético. Un choix fort, alors que le PSG a également été associé à son nom ces derniers mois. Pourquoi le FC Barcelone ? Le projet sportif, l’ADN offensif et la perspective d’un rôle central dans l’attaque blaugrana pèseraient dans la balance. De quoi compliquer sérieusement les plans parisiens.

Le PSG toujours en embuscade ?

Le PSG, en quête de renforts offensifs capables d’élever le niveau européen, suit le dossier avec attention. Mais la préférence du joueur pourrait faire la différence au moment décisif. Reste une inconnue majeure : l’Atlético Madrid acceptera-t-il d’ouvrir la porte cet été, ou parviendra-t-il à convaincre son attaquant de prolonger ? Le mercato estival est encore loin et Alvarez en est déjà l’un des grands acteurs…

