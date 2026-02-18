À LA UNE DU 18 FéV 2026
FC Barcelone Mercato : une prolongation et deux Argentins dans le viseur !

Par Raphaël Nouet - 18 Fév 2026, 20:20
Le FC Barcelone aurait l’intention de prolonger son milieu de terrain Marc Casado et lorgne deux recrues pour la prochaine saison, Marcos Senesi (Bournemouth) ainsi que l’incontournable Julian Alvarez (Atlético).

Plusieurs informations mercato concernant le FC Barcelone ce mercredi. La première, c’est que la direction blaugrana, bien qu’elle soit de transition puisque Joan Laporta a démissionné en attendant les élections du 15 mars, veut prolonger Marc Casado. Le milieu de 22 ans est encore lié à son club formateur jusqu’en 2028. Il est courtisé par de nombreux clubs et réfléchirait à la meilleure décision à prendre. Car quand l’effectif est au complet, il est rarement titulaire, Frenkie De Jong et Pedri ayant les faveurs d’Hansi Flick. Mais selon la presse catalane, sa priorité serait quand même de rester à Barcelone

Senesi et Alvarez dans le viseur

Par ailleurs, le compte X Actualité-Barça assure que le club a deux priorités pour la saison prochaine : un défenseur central et un attaquant. Pour le premier poste, Marcos Senesi (Bournemouth) tiendrait la corde. L’Argentin de 28 ans, formé à San Lorenzo et notamment passé par le Feyenoord, sera en fin de contrat avec les Cherries à la fin de la saison. Il est expérimenté et gaucher, une priorité pour Hansi Flick qui, faute de joueurs de ce profil, a décalé Gerard Martin dans l’axe cette saison. Avec Eric Garcia, Pau Cubarsi et possiblement Gerard Martin et Jules Koundé, l’Allemand aurait un axe qui afficherait complet.

L’autre recrue dont parle le compte Actualité-Barça, c’est évidemment Julian Alvarez. En dedans ces dernières semaines, l’attaquant argentin s’est réveillé jeudi dernier lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi face aux Blaugranas. Buteur et passeur décisif, il a largement contribué au carton colchonero (4-0). Les derniers échos assurent que l’Atlético serait plus enclin à laisser partir son joueur à la fin de la saison. Et l’intéressé n’a qu’une envie : aller à Barcelone, même si la Premier League et le PSG lui font les yeux doux. Son dossier avance dans le bon sens.

