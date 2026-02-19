Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le FC Barcelone n’avait rien vu venir. En cédant l’un de ses joyaux de la Masia, Dro Fernandez, au PSG pour 6 M€, le club catalan a encaissé un camouflet retentissant cet hiver. Désormais, la riposte est enclenchée.

La frustration est palpable au FC Barcelone après le départ de Dro Fernandez au PSG cet hiver. Deco, le directeur sportif, a confié que la situation s’était emballée pendant les négociations : « Nous pensions avoir de la marge. Mais tout s’est précipité, nous n’avons rien pu faire. » Un constat amer, partagé en interne, qui pousse Barcelone à revoir toutes les clauses libératoires de ses espoirs.

La nouvelle donne est simple : le club ne compte plus se faire déposséder de ses talents pour quelques millions. Ce tour de vis vise à protéger la formation et à conserver, sur le long terme, les pépites prêtes à exploser sur le marché. Comme le montrent les récentes mesures prises par le Barça pour blinder ses jeunes, la vigilance est désormais maximale.

Quels seront les nouveaux montants pour les jeunes ?

Le coup de tonnerre Dro Fernandez rebat toutes les cartes. Désormais, les nouvelles clauses seront indexées sur le parcours du joueur, selon un calcul strict :

Dès la première apparition en Youth League : 8 M€ (contre 6 M€ auparavant)

(contre 6 M€ auparavant) En cas de convocation avec la réserve (Barça Atlètic) : 10 M€

Après 5 à 10 matches avec l’équipe première : 25 M€ minimum

Avec ce nouveau barème, Dro Fernandez n’aurait jamais pu quitter Barcelone pour 6 M€ : le PSG aurait dû débourser au moins 25 M€. Un montant dissuasif qui aurait radicalement changé la donne pour le parcours fulgurant de la pépite depuis son passage en équipe première.

Dro Fernandez : le cas qui a tout déclenché

Tout est parti de là : le départ soudain de l’un des plus grands espoirs du centre. Dans la foulée, Luis Enrique, sourire en coin, s’est félicité d’avoir raflé un profil rare pour le PSG : « Il a du potentiel mais c’est un projet sur plusieurs saisons, inutile de brûler les étapes. » Un pied de nez qui a accentué l’agacement côté Barça.

En Catalogne, cette histoire fait date. Barcelone a réagi vite et fort. Les dirigeants ne veulent plus jamais revivre un scénario où une pépite file à si bon compte. Cette volte-face contractuelle marque une nouvelle ère pour le club, à l’heure où la chasse aux talents s’intensifie sur le Vieux Continent. Un signal fort envoyé, alors que le mercato s’annonce sous haute tension, et que l’actualité autour de la signature de Dro Fernandez continue d’agiter les débats.

