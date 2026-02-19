À LA UNE DU 19 FéV 2026
[13:55]Pronostic Brest – Marseille : Habib Beye peut-il réussir ses débuts sur le banc de l’OM ?
[13:30]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Laval
[13:19]ASSE – Laval : une toute nouvelle venue estampillée RC Lens lancée à Geoffroy-Guichard !
[13:12]RC Lens : Sage annonce la date du retour de Gradit et une pluie de bonnes nouvelles avant Monaco
[12:56]OM Mercato : les révélations de Matt O’Riley sur son passage à Marseille
[12:45]OM – INFO BUT! : après Longoria, un autre départ majeur se profile en haut lieu 
[12:22]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez a fait son choix, le PSG peut trembler
[12:20]OM : les premières images de Beye à l’entraînement, une première bonne nouvelle tombe avant Brest ! 
[12:02]Une légende merengue voit en Mbappé un fossoyeur du Real Madrid
[11:45]FC Nantes : un proche de Waldemar Kita met un taquet à Franck Haise (Stade Rennais)
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : après le fiasco Dro, le Barça a pris une mesure cinglante avec le PSG !

Par Bastien Aubert - 19 Fév 2026, 10:49
💬 Commenter
Dro (PSG)
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le FC Barcelone n’avait rien vu venir. En cédant l’un de ses joyaux de la Masia, Dro Fernandez, au PSG pour 6 M€, le club catalan a encaissé un camouflet retentissant cet hiver. Désormais, la riposte est enclenchée.

La frustration est palpable au FC Barcelone après le départ de Dro Fernandez au PSG cet hiver. Deco, le directeur sportif, a confié que la situation s’était emballée pendant les négociations : « Nous pensions avoir de la marge. Mais tout s’est précipité, nous n’avons rien pu faire. » Un constat amer, partagé en interne, qui pousse Barcelone à revoir toutes les clauses libératoires de ses espoirs.

La nouvelle donne est simple : le club ne compte plus se faire déposséder de ses talents pour quelques millions. Ce tour de vis vise à protéger la formation et à conserver, sur le long terme, les pépites prêtes à exploser sur le marché. Comme le montrent les récentes mesures prises par le Barça pour blinder ses jeunes, la vigilance est désormais maximale.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Quels seront les nouveaux montants pour les jeunes ?

Le coup de tonnerre Dro Fernandez rebat toutes les cartes. Désormais, les nouvelles clauses seront indexées sur le parcours du joueur, selon un calcul strict :

  • Dès la première apparition en Youth League : 8 M€ (contre 6 M€ auparavant)
  • En cas de convocation avec la réserve (Barça Atlètic) : 10 M€
  • Après 5 à 10 matches avec l’équipe première : 25 M€ minimum

Avec ce nouveau barème, Dro Fernandez n’aurait jamais pu quitter Barcelone pour 6 M€ : le PSG aurait dû débourser au moins 25 M€. Un montant dissuasif qui aurait radicalement changé la donne pour le parcours fulgurant de la pépite depuis son passage en équipe première.

Dro Fernandez : le cas qui a tout déclenché

Tout est parti de là : le départ soudain de l’un des plus grands espoirs du centre. Dans la foulée, Luis Enrique, sourire en coin, s’est félicité d’avoir raflé un profil rare pour le PSG : « Il a du potentiel mais c’est un projet sur plusieurs saisons, inutile de brûler les étapes. » Un pied de nez qui a accentué l’agacement côté Barça.

En Catalogne, cette histoire fait date. Barcelone a réagi vite et fort. Les dirigeants ne veulent plus jamais revivre un scénario où une pépite file à si bon compte. Cette volte-face contractuelle marque une nouvelle ère pour le club, à l’heure où la chasse aux talents s’intensifie sur le Vieux Continent. Un signal fort envoyé, alors que le mercato s’annonce sous haute tension, et que l’actualité autour de la signature de Dro Fernandez continue d’agiter les débats.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

22/02 : FC Barcelone-Levante (25e journée de Liga)

28/02 : FC Barcelone-Villarreal (26e journée de Liga)

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

PSGFC Barcelone

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, PSG