Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Après s’être fait chiper Dro Fernandez par le PSG, le FC Barcelone a prolongé le milieu offensif David Moreno, âgé de… 14 ans !

Officiellement annoncé hier par le PSG, le départ de Dro Fernandez a secoué le FC Barcelone. Pas tant parce qu’il perd un joueur certes talentueux mais dont l’horizon était bouché en équipe première, mais parce qu’il n’a pas réussi à le prolonger avant de se le faire piquer par le club du Qatar. Le Barça investit énormément dans la Masia et voir un jeune talent partir sans qu’il l’a voulu, ça pique forcément. Et ça incite à la prudence avec les prochaines pépites. La preuve, selon Sport, les Blaugranas auraient décidé de blinder un jeune de… 14 ans !

David Moreno annoncé comme le prochain prodige du FCB

Ce jeune, c’est David Moreno. Des vidéos de ses exploits ballons au pied circulent sur Internet et c’est vrai que c’est impressionnant. Le jeune Espagnol est annoncé comme le prochain prodige du FC Barcelone, celui qui marchera sur les traces de Xavi, Andres Iniesta, Lionel Messi, Lamine Yamal et tant d’autres. Mais il n’a que 14 ans… Il ne fait aucun doute que la volonté du Barça de le prolonger (certainement jusqu’à sa majorité) a un lien direct avec le départ de Dro au PSG.

En tout cas, voilà une pépite avec laquelle les Blaugranas sont sûrs de travailler pour les quatre prochaines années, au moins.